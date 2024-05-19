Власти сообщили о гибели двух военных из Краснодарского края

19 мая 2024, 00:40

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Игорь Жуков и Ростислав Волков убиты в боевых действиях, сообщила администрация Гулькевичского района. С начала военной операции на Украине власти сообщали о смерти как минимум 384 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Фесенко стал 382-м военным из Краснодарского края, о смерти которого в военной операции на Украине сообщалось официально.

Игорь Жуков убит в ходе военной операции на Украине, сообщила 18 мая администрация Гулькевичского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Младшему сержанту Игорю Жукову было 29 лет, дата смерти, которая указана на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению в Telegram-канале районной администрации - 25 сентября 2022 года.

Ранее районные власти также сообщали о том, что в военной операции убит Ростислав Волков, атаман казачьего общества "Гулькевичи". На мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению в Telegram-канале районной администрации от 4 марта, указано, что ему было 38 лет, убит 1 ноября 2022 года.

Таким образом, официально признано убитыми в военной операции на Украине не менее 384 военнослужащих из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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