11 мая 2024, 01:39

Военный из Кореновска убит в зоне спецоперации

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Дмитрий Фесенко из Кореновска убит в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 382 военных из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 4 мая стало известно о гибели в зоне СВО старшего лейтенанта Дмитрия Красногорова из Армавира. С начала спецоперации на Украине признано убитыми не менее 381 военнослужащего из Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне проведения специальной военной операции был убит уроженец города Кореновска Краснодарского края Дмитрий Фесенко, это произошло 8 мая 2023 года, сообщил глава Кореновского городского поселения Краснодарского края Максим Шутылев 10 мая на своей странице в соцсети.

Шутылев не привел подробностей того, как погиб Фесенко, указав лишь, что исполнился год со дня его смерти исполнился год.

Таким образом, официально признано убитыми в военной операции на Украине не менее 382 военнослужащих из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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