Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

23 февраля 2022, 08:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минувшей ночью армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 18 февраля азербайджанская сторона заявила, что армянские военные обстреляли позиции военных Азербайджана в Товузском районе. На следующий день Ереван отверг эти сведения.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Армянские военные минувшей ночью подвергли обстрелам позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

"23 февраля в 03.55 [02.55 мск] подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района (Гегаркуниская область, – прим. "Кавказского узла") подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Военные Азербайджана открыли ответный огонь, сказано в сообщении. На 08.00 мск на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно заявления оборонного ведомства Азербайджана о перестрелке на армяно-азербайджанской границе.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".