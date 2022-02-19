Ереван отверг обвинения Баку об обстрелах

19 февраля 2022, 12:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сведения, что армянская сторона обстреляла позиции солдат Азербайджана в Товузском районе, не соответствуют действительности, заявило оборонное ведомство Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 18 февраля азербайджанская сторона заявила, что армянские военные обстреляли позиции военных Азербайджана в Товузском районе.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Информация о том, что армянские военные подвергают обстрелам позиции солдат Азербайджана на том или ином участке армяно-азербайджанской границы не соответствуют действительности, информировала сегодня Arka.am со ссылкой на Минобороны Армении.

"Поздно вечером 18 февраля оборонное ведомство Азербайджана распространило заявление, в котором утверждается, что в тот же день подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, расположенным в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы. Министерство обороны Армения призывает Министерство обороны Азербайджана воздержаться от распространения не соответствующей действительности информации о ситуации на границе, что никоим образом не способствует установлению стабильности на армяно-азербайджанской границе", – привел сегодня Aisor.am сообщение оборонного ведомства Армении.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".