19 февраля 2022, 00:52

Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 15 февраля Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах (армянское название Кельбаджара – Карвачар. – Прим. "Кавказского узла"). Сведения, что армянские солдаты обстреляли азербайджанские позиции на северо-восточном и восточном направлениях армяно-азербайджанской границы, не соответствуют действительности, заявило в ответ на это Минобороны Армении.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подразделения вооруженных сил Армении 18 февраля, с 22.30 (по местному времени, 21.20 мск) открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии близ села Мунджуглу Товузского района, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Обстрелы велись с позиций в селе Гюляли Товузгалинского района (Тавушская область Армении), сообщило военное ведомство.

Подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры, указали военные. Обошлось без потерь среди личного состава, говорится в сообщении.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

На сайте Минобороны Армении по состоянию на 0.40 мск 19 февраля комментариев по поводу заявления Минобороны Азербайджана об обстрелах нет.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций на границе с Арменией", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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