Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций на границе с Арменией

12 января 2022, 10:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные на протяжении ночи обстреливали из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах, заявило сегодня военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 11 января Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного в Кельбарджарском районе в результате обстрела со стороны Армении. Военное ведомство Армении обвинило Азербайджан в обстрелах, сообщив вечером 11 января о гибели двух военных и ранении еще двух солдат. Позднее Минобороны Армении заявило о возобновлении боевых действий на границе с Азербайджаном. Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило в дестабилизации обстановки на границе Армению. Сегодня стало известно, что найдено тело третьего погибшего армянского солдата.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара - Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Какие еще территории получил Азербайджан после войны, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Миротворцы, в частности, обеспечивают проезд армянских паломников в монастырь Дадиванк, расположенный в Кельбаджарском районе.

Подразделения вооруженных сил Армении с 23:20 (22.20 мск) 11 января до 05.10 (04.10 мск) 12 января с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района (Гегаркуникская область Армении. – Прим. "Кавказского узла") , обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении сел Зайлик, Йеллиджа Кельбаджарского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Также с позиций, расположенных в направлении сел Чинарлы, Муганджыг Шамшаддинского района (Тавушская область Армении - Прим. "Кавказского узла"), были обстреляны азербайджанские позиции, расположенные в направлении населенных пунктов Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Коханаби и Асрик Джырдахан Товузского района, проинформировало ведомство на своем сайте.

Минобороны Азербайджана назвало обстрелы "преднамеренной провокацией и военной авантюрой", добавив, что во всех случаях подразделениями азербайджанской армии был дан адекватный и соразмерный ответ. "Потерь в рядах азербайджанской армии нет. В настоящее время в указанных направлениях относительно спокойно. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - привело сообщение Минобороны Report.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха на своих сайтах к 10.40 мск не прокомментировали заявление военного ведомства Азербайджана.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".