12 января 2022, 10:57

Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций на границе с Арменией

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные на протяжении ночи обстреливали  из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах, заявило сегодня военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел",  11 января Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного в Кельбарджарском районе в результате обстрела со стороны Армении. Военное ведомство Армении обвинило Азербайджан в обстрелах, сообщив вечером 11 января о гибели двух военных и ранении еще двух солдат. Позднее Минобороны Армении заявило о возобновлении боевых действий на границе с Азербайджаном.  Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило в дестабилизации обстановки на границе Армению.  Сегодня  стало известно, что найдено тело третьего погибшего армянского солдата.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара - Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Какие еще территории получил Азербайджан после войны, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Миротворцы, в частности, обеспечивают проезд армянских паломников в монастырь Дадиванк, расположенный в Кельбаджарском районе.

Подразделения вооруженных сил Армении с 23:20  (22.20 мск) 11 января до 05.10 (04.10 мск) 12 января с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района (Гегаркуникская область Армении. – Прим. "Кавказского узла") , обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении сел Зайлик, Йеллиджа Кельбаджарского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Также с позиций, расположенных в направлении сел Чинарлы, Муганджыг Шамшаддинского района (Тавушская область Армении - Прим. "Кавказского узла"), были обстреляны азербайджанские позиции, расположенные в направлении населенных пунктов Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Коханаби и Асрик Джырдахан Товузского района, проинформировало ведомство на своем сайте.

Минобороны Азербайджана назвало обстрелы "преднамеренной провокацией и военной авантюрой", добавив, что во всех случаях подразделениями азербайджанской армии был дан адекватный и соразмерный ответ. "Потерь в рядах азербайджанской армии нет. В настоящее время в указанных направлениях относительно спокойно. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - привело сообщение Минобороны Report.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха на своих сайтах к 10.40 мск не прокомментировали заявление военного ведомства Азербайджана.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Родители отказались приводить детей в садик села Красный Базар после обстрела", "Карабахские пожарные попали под обстрел на границе с Азербайджаном", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 января 2022, 10:03

12 января 2022, 09:14

12 января 2022, 08:36

12 января 2022, 08:02

12 января 2022, 07:22

  • Психиатры признали сочинскую зоозащитницу невменяемой после ее смерти

    Суд в Сочи на основании посмертной психиатрической экспертизы отменил завещание зоозащитницы Идеи Ленинградской, решившей передать свое имущество помогавшему ей Шерхону Курбонову. Перед смертью пожилая женщина была похищена, но следователи проигнорировали заявление о похищении, рассказал Курбонов.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи