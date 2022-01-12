Число погибших армянских солдат на границе с Азербайджаном достигло трех

12 января 2022, 09:14

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Минувшей ночью на восточном направлении армяно-азербайджанской границы было обнаружено тело рядового Ваага Бабаяна, погибшего от огнестрельного ранения, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 11 января Минобороны Армении информировало, что в результате обстрела со стороны азербайджанских позиций на границе Армении погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения.

Тело армянского военного обнаружено в зоне интенсивной перестрелки, начавшейся 11 января на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, сообщило Минобороны Армении. "В полночь было обнаружено тело военнослужащего Вооруженных сил Армении, рядового Ваага Бабаяна 2003 года рождения со смертельным огнестрельным ранением", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице ведомства в Instagram.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".