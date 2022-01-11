Азербайджанский военнослужащий погиб на границе

11 января 2022, 16:08

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Солдат сверхсрочной службы Аяз Азер оглы Назаров погиб в результате обстрела со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района Азербайджана, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 8 января азербайджанские военные открыли огонь в направлении села Верин Шоржа, рассказал глава общины. Минобороны Азербайджана в тот же день заявило об обстреле позиций со стороны Армении с использованием гранатометов и крупнокалиберного оружия. 10 января Минобороны Нагорного Карабаха сообщило об обстреле села Кармир Шука Мартунинского района, в результате чего загорелся автомобиль мирного жителя, припаркованный возле детского сада. Минобороны Азербайджана назвало это сообщение ложью. Азербайджанские военные также обстреляли пожарных в селе Кармир Шука, заявило позже МВД Нагорного Карабаха. В тот же день на интенсивный огонь со стороны азербайджанских военных пожаловались жители села Нахичеваник Аскеранского района, занимавшиеся сельскохозяйственными работами.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара - Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Какие еще территории получил Азербайджан после войны, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Миротворцы, в частности, обеспечивают проезд армянских паломников в монастырь Дадиванк, расположенный в Кельбаджарском районе.

Днем 11 января Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района Азербайджана. В результате погиб солдат сверхсрочной службы Аяз Азер оглы Назаров, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

"В результате мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, огонь противника был подавлен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

На сайтах Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха на 16.05 мск не содержится комментариев относительно заявлений военного ведомства Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями с убитыми и ранеными с обеих сторон.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".