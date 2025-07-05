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06:50, 5 июля 2025

Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

Петр Емелин. Фото из телеграм-канала администрации Володарского района https://t.me/regionvol/10302

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петр Емелин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 555 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 554 бойцов из Астраханской области.

Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
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Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3479 бойцов из ЮФО и 3473 – из СКФО. 

В военной операции убит 43-летний Петр Емелин, сообщила 2 июля в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Емелин заключил контракт 2 мая 2024 года. "Спустя несколько недель, 24 мая, при выполнении боевой задачи в зоне СВО, он погиб в результате атаки вражеского беспилотника", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 555 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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