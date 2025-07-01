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19:47, 1 июля 2025

Военный из Астраханской области убит на Украине

Олег Горовой. Скриншот публикации в официальном Telegram-канале администрации.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Горовой из Черноярского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 554 убитых там военнослужащих из Астраханской области. 

Как писал "Кавказский узел", к 29 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 553 бойцов из Астраханской области.

Имя еще одного убитого на Украине военного из Астраханской области назвала сегодня администрация Черноярского муниципального округа, анонсируя его похороны. Олег Горовой будет похоронен в селе Черный Яр 2 июля, сообщили чиновники. 

Горовой был убит больше года назад, 27 марта 2024 года. На тот момент ему исполнилось 37 лет, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 554 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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