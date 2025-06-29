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08:13, 29 июня 2025

Контрактник из Астраханской области убит на Украине

Азамат Абуев. Фото из телеграм-канала администрации Володарского района https://t.me/regionvol/10261

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азамат Абуев убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 553 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 24 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 552 бойцов из Астраханской области.

В военной операции убит Азамат Абуев, 1985 года рождения, сообщила 28 июня в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Абуев заключил контракт в апреле 2025 года, а в мае был убит. "У Азамата остались мама, сестра и два брата. Один из них и сейчас находится в зоне специальной военной операции", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 553 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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