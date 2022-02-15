Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле

15 февраля 2022, 12:20

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Сведения, что армянские солдаты обстреляли азербайджанские позиции на северо-восточном и восточном направлениях армяно-азербайджанской границы, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах (армянское название Кельбаджара – Карвачар, – Прим. "Кавказского узла").

Кельбаджарский район находится на границе с Арменией. Контроль над районом перешел к Азербайджану в ходе 44-дневной войны осенью 2020 года. Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Армянские военные не обстреливали позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском и Товузском районах, заявила пресс-служба Минобороны Армении.

Информация об обстреле 14 и 15 ноября азербайджанских позиций на северо-восточном и восточном направлении армяно-азербайджанской границы не соответствует действительности, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы. "Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная", – сказал он.

Напомним, 10 февраля Минобороны Азербайджана также заявило об обстреле своих военных в Кельбаджарском районе, после чего, по данным ведомства, был открыт ответный огонь. Минобороны Армении тогда также опровергло эту информацию.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".