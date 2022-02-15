Военнослужащие армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении

15 февраля 2022, 10:42

Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах, заявило Минобороны Азербайджана.

"14 февраля с 18:45 (17:45 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении - прим. "Кавказского узла") без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кельбаджарского района", - сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Кроме того, примерно в 01:40 (00.40 мск) 15 февраля со стороны населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района (Тавушская область Армении – прим. "Кавказского узла") подверглись обстрелу азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района. Азербайджанские военные предприняли ответные меры, сказано в сообщении военного ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 февраля Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих военных в Кельбаджаре. Днем ранее ведомство также сообщало, что армянские военные обстреляли позиции в Кельбаджарском районе, после чего, по данным ведомства, был открыт ответный огонь. Однако Минобороны Армении заявило, что эта информация не соответствуют действительности.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджанские саперы отчитались о разминировании сел и дорог", "Дома жителей двух общин Нагорного Карабаха пострадали в результате обстрела", "Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций на границе с Арменией".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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