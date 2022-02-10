10 февраля 2022, 10:44

Ереван опроверг заявление Баку об обстреле

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сведения, что минувшей ночью армянские солдаты обстреляли позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные  обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего, по данным ведомства, был открыт ответный огонь.

Информация об обстреле азербайджанских позиций армянскими солдатами не соответствует действительности, заявил сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

Кельбаджарский район находится на границе с Арменией. Контроль над районом перешел Азербайджану в ходе 44-дневной войны осенью 2020 года. Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Армянские подразделения соблюдают режим прекращения огня, добавил он. "Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под контролем подразделений Вооруженных сил Армении", – сказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Останки военнослужащего найдены в Нагорном Карабахе", "Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле автоколонны в Кельбаджарском районе", "Родные убитых в карабахской войне поделились воспоминаниями в годовщину начала боев".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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