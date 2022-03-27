Баку объяснил прекращение подачи газа в Нагорный Карабах ремонтными работами

27 марта 2022, 11:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подача газа после ремонта в населенные пункты Нагорного Карабаха начнется 28 марта, а на следующий день газоснабжение непризнанной республики будет полностью восстановлено, пообещала компания «Азеригаз».

Как писал "Кавказский узел", 23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". Армянская сторона контактирует с российскими коллегами, поскольку проблемный участок газопровода, из-за которого Нагорный Карабах остался без газа, находится в зоне ответственности миротворцев, заявил в тот же день глава МИД Армении. МИД Азербайджана назвал вопрос подачи газа "внутренним делом" и призвал МИД Армении не выступать с необоснованными обвинениями. Депутат Джавид Османов указал, что Азербайджан непричастен к перебоям с поступлением газа в Нагорный Карабах. В Ереване и Степанакерте прошли акции с требованием возобновить подачу газа в дома жителей Нагорного Карабаха. Жители Еревана призвали ООН обратить внимание на гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе.

Подача природного газа в населенные пункты Нагорного Карабаха возобновится 28 марта, сообщило ПО «Азеригаз». «28 марта начнется подача природного газа в Ханкенди (армянское название - Степанакерт) и другие близлежащие населенные пункты», - говорится в распространенном сообщении ПО «Азеригаз» - структуры госнефтекомпании Азербайджана SOCAR, управляющей газораспределительной сетью страны, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Сначала пуск газа проведут в тестовом режиме, в связи с чем потребителям рекомендуется быть осторожными при использовании природного газа, строго соблюдать правила технической безопасности, отмечается в сообщении.

"29 марта подача природного газа на территории Карабахского экономического района будет восстановлена в полной мере", сообщили в компании.

7 июля 2021 года указом президента Азербайджана был создан Карабахский экономический район. К нему отнесены город Ханкенди (армянские название Степанакерт), Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский (армянское название Аскеранский), Ходжавендский (армянское название Мартунинский), Шушинский и Тертерский районы, сообщило Anadolu Ajansı.

Причиной отключения газа стала неисправность газораспределительных линий, пояснили газовщики. "Несмотря на выпадение сверх нормы снега, сотрудники ПО "Азеригаз" принимают необходимые меры для ликвидации последствий аварии на труднопроходимой местности", - сообщила компания.

Напомним, в ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши (азербайджанское название – Шуша) – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. Ремонт газопровода на контролируемой Азербайджаном территории начался 16 марта и завершился 19 марта, после чего газ начал поступать в дома жителей Нагорного Карабаха.

Однако в ночь на 22 марта газоснабжение было вновь остановлено. На фоне холодной погоды и снегопада это создает дополнительные гуманитарные проблемы жителям, заявил информационный штаб Нагорного Карабаха. 22 марта российские миротворцы приступили к переговорам с азербайджанской стороной по вопросу о восстановлении подачи газа. Жители Нагорного Карабаха высказали мнение, что все коммуникации должны контролироваться миротворцами.

Российские миротворцы разместились в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, после того как там закончились 44-дневные полномасштабные бои и вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Степанакерте идет снег с дождем, температура воздуха +2 градуса, скорость ветра – три метра в секунду. К вечеру осадки прекратятся, похолодает до -3 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.