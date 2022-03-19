Газ начал поступать в дома жителей Нагорного Карабаха

19 марта 2022, 13:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В дома более половины жителей Нагорного Карабаха начал поступать природный газ. На фоне холодной погоды, топлива не было в течение 11 дней из-за аварии на газопроводе, сообщил госминистр непризнанной республики Артак Бегларян.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. 10 марта омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о гуманитарных проблемах из-за трехдневного отсутствия подачи газа. 16 марта на контролируемой Азербайджаном территории рабочие приступили к ремонту газопровода. 19 марта стало известно, что ремонт газопровода завершен и газ начал поступать в приемный пункт газоснабжающей организации.

В Нагорном Карабахе восстановлена подача газа, абоненты начали получать топливо, сообщил госминистр непризнанной республики Артак Бегларян. "В данный момент у большей половины абонентов газоснабжение восстановлено, и в ближайшие часы остальная часть также будет обеспечена природным газом", – написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Жители Нагорного Карабаха смогут включить отопление в домах на фоне холодной погоды, добавил госминистр. "Примечательно, что сегодня высота снежного покрова в Степанакерте достигает 30-40 сантиметров, а в других населенных пунктах [Нагорного Карабаха] – еще выше, что беспрецедентно для марта. И в подобных условиях население было лишено природного газа более 11 дней", – подчеркнул Бегларян.

Также он прикрепил к записи видео. Ролик снят из салона машины, которая едет по одной из улиц Степанакерта. В городе идет снег, обочины проезжей части и тротуары заснежены, видны редкие прохожие.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Степанакерте идет дождь со снегом, температура воздуха составляет +3 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 20 марта также прогнозируется умеренный дождь со снегом, температура воздуха понизится до -4 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".