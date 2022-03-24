Жители Еревана призвали ООН обратить внимание на гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе

24 марта 2022, 21:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники акции у офиса ООН в Ереване заявили о начале действий в поддержку Нагорного Карабаха в связи с прекращением подачи газа. Международные организации не должны закрывать глаза на гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, а правительству Армении следует выразить принципиальную позицию по этому вопросу, заявила правозащитница Нина Карапетянц.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". Армянская сторона контактирует с российскими коллегами, поскольку проблемный участок газопровода, из-за которого Нагорный Карабах остался без газа, находится в зоне ответственности миротворцев, заявил в тот же день глава МИД Армении. Сотни человек провели сегодня в Степанакерте митинг, связав прекращение подачи газа в дома жителей Нагорного Карабаха с действиями Азербайджана.

МИД Азербайджана 23 марта назвал вопрос подачи газа "внутренним делом" и призвал МИД Армении не выступать с необоснованными обвинениями. Депутат Джавид Османов указал, что Азербайджан непричастен к перебоям с поступлением газа в Нагорный Карабах.

Жители Еревана провели акцию возле Офиса ООН в Ереване. Они держали в руках плакаты с надписями "Согрейте детей Арцаха!"(Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), "Право на безопасную жизнь", "Безопасность = признание". Акция была организована, как отметили ее участники, обычными гражданами Армении, которые координировали свои действия в социальной сети.

Участники акции в Ереване отметили, что хотели поддержать вышедших на мирный митинг в Степанакерте жителей Нагорного Карабаха, и дать международному сообществу понять, что, когда речь идет о правах человека, двойных стандартов не должно быть априори. "Мы хотим показать, что проблемы жителей Арцаха - это и наши проблемы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Армине Мангасарян.

Она отметила, что после войны в 2020 году жители Нагорного Карабаха "оказались в очень сложной критической ситуации, когда элементарные условия жизни зависят от азербайджанцев". "Когда вздумается азербайджанцам, постреляют по домам мирных жителей, когда вздумается, газ перекроют и потребуют что-то взамен. За эти деяния Азербайджан должен быть привлечен к ответственности", - отметила участница акции.

Азербайджанские военные нарушили сегодня линию соприкосновения в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, из общин Парух и Храморт эвакуированы женщины и дети, сообщил сегодня информштаб непризнанной республики.

Участник акции, кавказовед Ашот Цатрян отметил, что акция организована перед Офисом ООН, поскольку международное сообщество должно использовать все свои рычаги влияния для воздействия на ситуацию в Нагорном Карабахе. "ООН не должен вести политику двойных стандартов, когда в Арцахе гуманитарный кризис", - отметил Цатрян.

Он добавил, что вопрос подачи газа в Нагорный Карабах лишь один из компонентов этого кризиса в Арцахе. "Обстреливаются мирные поселения, пастбища и поля, сельчане не могут заниматься земледелием и лишаются своих доходов. (...) Делается все, чтобы армяне ушли из своих земель", - отметил Цатрян.

Участница акции Марине Андреасян добавила, что протесты будут продолжительными, будут разработаны конкретные действия, чтобы привлечь внимание международного сообщества, которое обязано повлиять на политику Азербайджана и привлечь его к ответственности. "Проблемы арцахцев - это и мои проблемы, и сегодня мы вышли на улицу поддержать их, чтобы они почувствовали нашу поддержку", - отметила она .

Руководитель Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает, что международное сообщество не должно закрывать глаза на происходящее в Нагорном Карабахе. "Международное сообщество не может в одном случае вводить санкции, делать серьезные заявления и конкретные действия, а в другом - закрывать глаза и молчать, демонстрируя двойные стандарты. Так не бывает. Молчание приводит к еще большей трагедии", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" Карапетянц, добавив, что жители непризнанной республики подвергаются и психологическому давлению. Она потребовала от ООН и других международных организаций быть адекватными и соответствовать своим мандатам.

Ежедневно по нескольку раз с азербайджанской стороны у линии соприкосновения включаются громкоговорители с национальной музыкой, в феврале также звучали также призывы к жителям села покинуть свои дома, рассказали ранее "Кавказскому узлу" жители села Храморт.

Правозащитница осудила также действия армянских властей, которые на официальном уровне не реагируют на нарушения прав жителей Нагорного Карабаха. "Они не имеют права молчать. Нельзя молчать, когда жители больше двух недель при минусовой температуре не имеет газа, не имеют возможности отапливать свои дома", - отметила Нина Карапетянц.

По ее словам, Армения не имеет права отстраниться от проблем Нагорного Карабаха, так как жители непризнанной республики "защищают нашу общую родину, свою самобытность".

Участники акции передали в офиса ООН в Ереване письмо и сообщили, что о дальнейших шагах в защиту прав жителей Нагорного Карабаха объявят дополнительно.

В ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши (азербайджанское название – Шуша) – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. Ремонт газопровода на контролируемой Азербайджаном территории начался 16 марта и завершился 19 марта, после чего газ начал поступать в дома жителей Нагорного Карабаха.

Однако в ночь на 22 марта газоснабжение было вновь остановлено. На фоне холодной погоды и снегопада это создает дополнительные гуманитарные проблемы жителям, заявил информационный штаб Нагорного Карабаха. 22 марта российские миротворцы приступили к переговорам с азербайджанской стороной по вопросу о восстановлении подачи газа. Жители Нагорного Карабаха высказали мнение, что все коммуникации должны контролироваться миротворцами.

Российские миротворцы разместились в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, после того, как там закончились 44-дневные полномасштабные бои и вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 25 марта в Степанакерте осадков не ожидается, температура воздуха составит -7 градусов, скорость ветра – один метр в секунду. Днем 25 марта также осадков не прогнозируется, температура воздуха повысится до +1 градуса, скорость ветра – до 2 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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