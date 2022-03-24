Участники акций в Степанакерте и Ереване призвали вернуть газ в дома карабахцев

24 марта 2022, 12:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотни человек провели в Степанакерте митинг, связав прекращение подачи газа в дома жителей Нагорного Карабаха с действиями Азербайджана. Участники аналогичной акции в Ереване передали в офис ООН письмо в поддержку жителей Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". Армянская сторона контактирует с российскими коллегами, поскольку проблемный участок газопровода, из-за которого Нагорный Карабах остался без газа, находится в зоне ответственности миротворцев, заявил в тот же день глава МИД Армении.

МИД Азербайджана 23 марта назвал вопрос подачи газа "внутренним делом" и призвал МИД Армении не выступать с необоснованными обвинениями. Депутат Джавид Османов указал, что Азербайджан непричастен к перебоям с поступлением газа в Нагорный Карабах.

Несколько сотен человек, не считая детей, собрались сегодня на акции протеста у здания детской больницы в Степанакерте. Люди пришли семьями, среди протестующих много женщин с детьми, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Митинг проходил под лозунгом "Остановите азербайджанский террор". Акция организована по инициативе активисток Кристин Балаян, Анны Саркисян и Яны Аванесян, которые ранее анонсировали ее в Facebook*.

"То, что сейчас происходит в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") можно назвать только гуманитарной катастрофой... Повреждение и перекрытие с [необоснованной] установкой вентиля газопровода в суровые, снежные дни, оставившее мирное население без тепла, - это акт терроризма", - заявили активистки в анонсе митинга.

Организаторы призвали "собраться и провести мирный митинг за право на жизнь у себя дома". "Женщины Арцаха, призываем - оставьте все свои дела, возьмите своих детей и приходите 24 марта в 11:30 (10.30 мск. – Прим. "Кавказского узла") к детской больнице", - говорится в объявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Акция длилась час, ее участники призвали мировое сообщество признать права жителей Нагорного Карабаха и остановить действия Азербайджана в отношении жителей непризнанной республики. Организаторы объявили, что готовят заявление к мировому сообществу по итогам акции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Аналогичная акция прошла сегодня в Ереване перед зданием миссии ООН. Ее участники передали в офис ООН письмо в поддержку жителей Нагорного Карабаха, сообщает "Новости-Армения". "Прервав газоснабжение, официальный Баку поставил Арцах перед лицом гуманитарной катастрофы", - приводит фрагмент письма издание.

Напомним, в ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши (азербайджанское название – Шуша) – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. Ремонт газопровода на контролируемой Азербайджаном территории начался 16 марта и завершился 19 марта, после чего газ начал поступать в дома жителей Нагорного Карабаха.

Однако в ночь на 22 марта газоснабжение было вновь остановлено. На фоне холодной погоды и снегопада это создает дополнительные гуманитарные проблемы жителям, заявил информационный штаб Нагорного Карабаха. 22 марта российские миротворцы приступили к переговорам с азербайджанской стороной по вопросу о восстановлении подачи газа. Жители Нагорного Карабаха высказали мнение, что все коммуникации должны контролироваться миротворцами.

Российские миротворцы разместились в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, после того, как там закончились 44-дневные полномасштабные бои и вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.