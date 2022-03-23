МИД Армении сообщил о контактах с Россией по поводу газоснабжения в Нагорном Карабахе

23 марта 2022, 21:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянская сторона контактирует с российскими коллегами, поскольку проблемный участок газопровода, из-за которого Нагорный Карабах остался без газа, находится в зоне ответственности миротворцев, заявил глава МИД Армении. В связи с прекращением газоснабжения Степанакерт обвинил Азербайджан в гуманитарном терроризме, а местная общественная организация призвала международное сообщество к признанию независимости Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", МИД Азербайджана сегодня назвал вопрос подачи газа "внутренним делом" и призвал МИД Армении не выступать с необоснованными обвинениями. Депутат Джавид Османов указал, что Азербайджан непричастен к перебоям с поступлением газа в Нагорный Карабах.

В ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. Ремонт газпровода на контролируемой Азербайджаном территории начался 16 марта, 19 марта ремонт завершился, и газ начал поступать в дома жителей Нагорного Карабаха. Однако в ночь на 22 марта газоснабжение было вновь остановлено. На фоне неблагоприятных погодных условий это создает дополнительные гуманитарные проблемы жителям, заявил информационный штаб непризнанной республики. 22 марта российские миротворцы приступили к переговорам с азербайджанской стороной по восстановлению подачи газа. Жители непризнанной республики отметили, что все коммуникации должны контролироваться миротворческими силами.

Армения приложила все возможные дипломатические усилия для скорейшего восстановления газоснабжения Карабаха, заявил сегодня на заседании армянского парламента в ходе правительственного часа министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Прежде всего, как отметил глава МИД, армянская сторона находится в постоянном контакте со своими российскими партнерами. "Неясно, как это можно назвать. Ведь это не авария на газопроводе. В любом случае, поврежденный или закрытый газопровод находится в районе и зоне ответственности российских миротворцев", - сказал Мирзоян.

Армения, по его словам, также находится в контакте с "цивилизованным миром". МИД, к примеру, уже направил ноту своим международным партнерам. "И ответы уже получены. Более того, во время предыдущего отключения газоснабжения премьер-министр Армении Никол Пашинян провел обсуждения с госсекретарем США, президентом России и президентом Франции. И мы уже видим реакцию. Однако, к сожалению, вопрос на месте пока не решен", - заявил Мирзоян, слова которого приводит NEWS.am.

В свою очередь МИД Нагорного Карабаха сегодня сообщил, что обратился к международному сообществу «с настоятельной просьбой дать адекватную оценку» происходящему с газоснабжением и обвинил Азербайджан в «гуманитарном терроризме».

В заявлении МИД Нагорного Карабаха подчеркивается, что ничто «не сможет повлиять на волю и решимость народа Арцаха», который «продолжит жить и созидать на своей исторической родине, развивать и укреплять независимую государственность», передает корреспондент «Кавказского узла».

В Степанакерте общественная организация «Мой Дом – Арцах» выступила с обращением к мировому сообществу «Признайте Арцах – спасите Арцах!» В тексте наряду с отключением газоснабжения упоминаются периодические обстрелы карабахских приграничных сел, вынужденная эвакуация мирного населения из этих общин, угрозы и психологическое давление на сельчан.

«Мы требуем от международного сообщества наконец-то обратить внимание на сложившуюся ситуацию в регионе и согласно международному праву принять соответствующие меры. Только признание независимости Арцаха может остановить новый виток геноцида армян», - говорится в заявлении общественной организации «Мой Дом – Арцах», перевод которого сделан корреспондентом «Кавказского узла».

С этими заявлениями согласен омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, который в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» заявил, что намеренное перекрытие подачи газа «является преступление против человечности».

Ранее сообщалось, что Гегам Степанян выступил с совместным заявлением с омбудсменом Армении Кристиной Григорян, в котором отмечается, что отключение газа стало "еще одним методом давления на армян Арцаха". Омбудсмены призвали "международные правозащитные организации и акторов оказать давление на азербайджанскую сторону, чтобы устранить это грубое и постоянное нарушение прав человека".