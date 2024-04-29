Акция протеста против закона об иноагентах завершилась в Тбилиси

29 апреля 2024, 04:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тбилиси завершилась акция протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Протестующие заявили, что акции продолжатся до тех пор, пока законопроект не отзовут из парламента.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 апреля противники законопроекта об иноагентах организовали в Тбилиси массовый митинг. Полиция применила перцовый газ, МВД объяснило это тем, что акция протеста приняла насильственный характер. На акции задержан бывший госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили. Также стало известно, что в ходе акции пострадала журналистка "Имеди" Лана Погосова.

Правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Активисты заявили, что акции против законопроекта продолжатся, отметив, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ. 26 апреля 126 неправительственных организаций Грузии анонсировали на 28 апреля акцию протеста. Их поддержали шесть оппозиционных партий, которые обвинили власти в попытке расколоть грузинское общество.

В Тбилиси завершилась акция протеста противников принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". После того, как спецназ освободил прилегающую к парламенту территорию и были отведены водометы, протестующие символически обошли здание высшего законодательного органа страны и разошлись.

Протесты продолжатся до тех пор, пока правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" не отзовет из парламента законопроект, заявила руководитель общественной платформы "Европейская орбита Грузии", бывший омбудсмен Нино Ломджария.

"Если "Грузинская мечта" вынесет законопроект на рассмотрение на пленарном заседании парламента, то это уже будет провокация. Мы прибегнем ко всем мерам в рамках Конституции, чтобы не допустить его принятие", - сказала она в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи".

По ее словам, протестная акция планируется и во время рассмотрения законопроекта во втором чтении юридическим комитетом парламента 29 апреля, но массовый протест состоится в случае рассмотрения на пленарном заседании.

Исходя из того, что на 29 апреля перед зданием парламента "Грузинская мечта" проведет акцию сторонников принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", противники законопроекта проведут свою акцию в парке в другом районе города.

Руководитель неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия" Екатерина Гигаури заявила, что на эту акцию правящая партия принудительно собирает сотрудников государственных органов и других бюджетных организаций, поскольку они не могут отказаться от участия под страхом увольнения с работы. Среди этих людей есть и те, кто на протяжении последних лет работал в направлении евроинтеграции страны. В связи с этим их участие в акции противоречит их деятельности.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.