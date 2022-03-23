Около половины семей Храморта вернулись домой из эвакуации

23 марта 2022, 13:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители села Храморт Аскеранского района Нагорного Карабаха, покинувшие свои дома из-за обстрелов, начали возвращаться в село, которое находится под охраной российских миротворцев, рассказал глава общины. Азербайджанские военные продолжают психологическое давление на сельчан, громко включая национальную музыку, сообщили жители села.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что поздно вечером 8 марта азербайджанские военные стреляли из гранатомета в сторону села Храморт. Азербайджан возразил, что военные лишь открыли ответный огонь, но по селу не стреляли. В ночь на 10 марта азербайджанские военные выпустили около 23 снарядов из минометов в направлении села Храморт Аскеранского района, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха. Житель села Храморт получил осколочное ранение в спину во дворе своего дома, сообщило МВД Нагорного Карабаха. Депутаты и МИД непризнанной республики призвали международное сообщество осудить действия Азербайджана, а сельчане призвали отвести азербайджанские посты от села. Минобороны Азербайджана назвало действия азербайджанских военных, размещенных близ села, соответствующими трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Бакинские аналитики заявили, что азербайджанские военные находятся на своей территории.

Жители села Храморт Аскеранского района Нагорного Карабаха, после эвакуации начали возвращаться в свои дома. Ситуация в селе относительно спокойная, сообщил глава общины.

"Больше половины семей, из более 70, вернулись в село. Люди пытаются продолжать жить. Естественно, они хотят жить в своем родном селе и больше никогда и никуда не эвакуироваться. Вв селе есть электричество, водоснабжение, связь. Дороги, ведущие в село, расчищены", - сказал руководитель общины Храморт Зорик Абрамян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что "обстрелы из огнестрельного оружия и минометов и другого вида оружия в направлении села со стороны азербайджанских военных не ведутся". "С 15 марта обстрелы по селу не ведутся. Село охраняют российские миротворцы. Однако ежедневно, по нескольку раз, с азербайджанской стороны включаются громкоговорители с азербайджанской музыкой. Психологическое давление на жителей Храморта не прекращается", - сказал Абрамян.

Внимание российских миротворцев к селу Храморт увеличилось, и это стало для жителей гарантией безопасности, подчеркнул Абрамян. Однако "азербайджанские военные посты не отведены от села, находятся там же, где и были", добавил он.

По его словам, "из-за природных условий сельхозработы пока не проводятся". "Мы надеемся, что у нас будут гарантии безопасности, и жители Храморта смогут спокойно работать на своих полях и в садах. У нас большая надежда, что российские миротворцы смогут обеспечить безопасность при сельскохозяйственных работах", - подчеркнул Зорик Абрамян.

Марина Аванесян из села Храморт отметила, что пару дней назад вернулась с семьей в село, вышла на работу в администрации. По ее словам, то, что российские миротворцы обеспечивают безопасность жителей Храморта, вселило в людей уверенности, что мирная жизнь наладится.

Она отметила, что за последние дни не было пострадавших от обстрелов. "Только тот случай, когда житель нашего села получил ранение. Сейчас он чувствует себя хорошо, находится дома", - сказала она.

Директор клуба Наира Абрамян отметила, что в селе спокойно, обстрела нет, российские миротворцы проводят патрулирование, вернулись много семей с детьми. "Но громкоговорители азербайджанская сторона включает постоянно. Несколько раз в день. Надеемся, что и этот вопрос будет решен, и психологический террор жителей села прекратится", - сказала женщина.

Она добавила, что отсутствие газа несколько затрудняет повседневную жизнь, но сельским жителям немного легче, потому, что у всех есть печи и дрова.

В ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. 19 марта подача газа была восстановлена. В ночь на 22 марта газоснабжение непризнанной республики было вновь прервано. В тот же день российские миротворцы приступили к переговорам с азербайджанской стороной о восстановлении подачи газа.

Жительница села Храморт Гоар Григорян, мать троих несовершеннолетних детей, рассказала, что когда начались обстрелы села, она с детьми эвакуировалась к свои родителям в другое село в Мартунинском районе.

"Сейчас мы хотим вернуться в Храморт, потому, что там стало спокойно. Но из-за снегопада в селе, где проживают мои родители, дороги трудно проходимы. Муж посоветовал пока остаться, он приедет за нами, когда дороги полностью будут открыты", - сказала женщина.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Степанакерте слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составляет -3 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 24 марта прогнозируется снегопад, температура воздуха понизится до -6 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.