Баку отверг требования об отводе своих военных от карабахского села

23 марта 2022, 04:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Азербайджана назвало действия военных, которые находятся в непосредственной близости от села Пирлер (Храморт), соответствующими трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Азербайджанские военные находятся на своей территории, указали аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что поздно вечером 8 марта азербайджанские военные стреляли из гранатомета в сторону села Храморт. Азербайджан возразил, что военные лишь открыли ответный огонь, но по селу не стреляли. В ночь на 10 марта азербайджанские военные выпустили около 23 снарядов из минометов в направлении села Храморт Аскеранского района, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха. Житель села Храморт получил осколочное ранение в спину во дворе своего дома, сообщило МВД Нагорного Карабаха. Депутаты и МИД непризнанной республики призвали международное сообщество осудить действия Азербайджана.

20 марта 19 активистов из Нагорного Карабаха обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предпринять дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей непризнанной республики вплоть до увеличения миротворческого контингента.

Министерство обороны Азербайджана опровергло данные о том, что для жителей села Пирлер Ходжалинского района (азербайджанское название села Храморт Аскеранского района) существует какая-то угроза. По словам сотрудника ведомства, расположение азербайджанской армии определяется законами страны и регулируется министерством обороны. Также действия азербайджанской армии в Карабахе осуществляются с учетом пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. "Азербайджанская армия не угрожает мирным жителям села Пирлер, не ведет огонь по гражданским объектам", - сказал сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла" 22 марта.

Он также напомнил, что 12 марта Минобороны сообщало об обстрелах позиций азербайджанских военных "в Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском районах". Обстрел велся из легкого стрелкового оружия, азербайджанские военные адекватно ответили «только по военным позициям, потерь нет», добавил сотрудник ведомства.

Что касается жалоб жителей Нагорного Карабаха на психологическое давление, то, по данным Минобороны, азербайджанские военные информируют селян об их обязанностях, в частности, недопустимости проводить работы по созданию инженерно-оборонительных сооружений.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

По мнению военного эксперта Адалята Вердиева, азербайджанская сторона обоснованно предупреждает жителей Пирлера (Храморта) о недопустимости строительства оборонительных сооружений, так как село находится в 500-800 метрах от азербайджанских военных позиций, и такие сооружения угрожают безопасности солдат.

«Армянское село находится в прямой зоне видимости азербайджанских солдат», - сказал Вердиев корреспонденту "Кавказского узла".

Опасения жителей приграничных сел Вердиев считает необоснованными. По его мнению, не будет причины для стрельбы, а сельчане будут жить спокойно, если армянская сторона выведет из этого села и других территорий Нагорного Карабаха военные образования, которые в Баку считают незаконными. «В последние дни там стало тише, а несколько дней назад в течение длительного периода из Пирлер по азербайджанским военным стреляли по 20-30 раз за сутки», - заявил он.

По мнению эксперта, армянская сторона в Нагорном Карабахе нарушает 4-й пункт Заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, в котором указано, что армянские вооруженные силы должны покинуть Нагорный Карабах, а на их место заступают российские миротворцы. «Проведены переговоры между МО Азербайджана и командованием российских миротворцев. По данным Минобороны, на встрече также обсуждался вопрос вывода из Карабаха незаконных воинских формирований. Надеемся, что стороны придут к правильному решению. Как бы там ни было, но в 2025 году, когда завершится пятилетний срок пребывания миротворцев в Карабахе, все армянские вооруженные отряды оттуда выйдут», - добавил Вердиев.

Политолог Элхан Шаиноглу также считает, что требования жителей Нагорного Карабаха необоснованны. "Это территория Азербайджана, на ней должны действовать законы Азербайджана. Они требуют удалить азербайджанскую армию и одновременно хотят, чтобы Баку обеспечивал их бесперебойно газом. По какому закону из Армении карабахская территория снабжается газом?» - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" и также напомнил о требовании азербайджанской стороны вывести с территории Карабаха армянские вооруженные формирования. Тогда требования сельчан "станут законными, социальные права будут удовлетворяться азербайджанским правительством", добавил Шаиноглу.

Своей точкой зрения на ситуацию поделилась и политолог Назакят Мамедова. "Там российские миротворческие силы, и они довольно успешно выполняют задачу, поставленную перед ними. Несмотря на все трудности политического урегулирования между Баку и Ереваном, именно присутствие в зоне конфликта миротворческой миссии Российской Федерации стало гарантом безопасности и позволило избежать дальнейшего кровопролития как с армянской, так и с азербайджанской стороны после подписания Трехстороннего заявления", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, после подписания заявления и ввода миротворцев были ожидания, что ситуация нормализуется, и "в основном так и было". "Как отметил в ходе Валдайского форума президент Российской Федерации Владимир Путин, в целом удается сохранить ситуацию в зоне конфликта, там сейчас нет никаких крупных боевых действий <...> Возможно, некоторые силы, воспользовавшись событиями на Украине, хотели открыть "второй фронт" в Нагорном Карабахе и при этом создать такое впечатление, что Россия не сможет успешно выполнять свою миротворческую миссию <...> Ситуация в Карабахе полностью и успешно контролируется миротворцами», - сказала Мамедова.

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