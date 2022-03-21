Активисты в Степанакерте попросили Россию усилить меры безопасности для защиты карабахцев

21 марта 2022, 01:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой предпринять все возможные действия по обеспечению безопасности жителей Нагорного Карабаха вплоть до увеличения миротворческого контингента, подписали 19 активистов.

Как писал "Кавказский узел", с начала марта ситуация на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха обострилась. Обстрелы населенных пунктов Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана держат в напряжении людей, заявили 10 марта депутаты Национального собрания и МИД непризнанной республики. Они призвали международное сообщество дать оценку действиям Азербайджана и признать право Нагорного Карабаха на независимость. Обстрелы, психологическое давление, отсутствие условий для нормальной жизни приводят к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

19 активистов из Нагорного Карабаха подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить жителям непризнанной республики безопасность.

«Мы, представители коренного армянского населения Нагорного Карабаха (Республики Арцах), обращаемся к Вам с просьбой оказать всяческое содействие соблюдению установленного режима прекращения огня в регионе», - говорится в тексте письма, к президенту России, сопредседателю Минской группы ОБСЕ В. Путину, с копией к постоянному представителю РФ при ОБСЕ И. Ховаеву, Командующему российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, генерал-майору А. Волкову.

В обращении напоминается, что согласно трёхстороннему заявлению, подписанный в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, первым пунктом указано «о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года, и что «Азербайджанская Республика и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях». «Однако с момента подписания совместного заявления режим прекращения огня азербайджанской стороной нарушается многократно, а в последнее время нарушения приняли постоянный и особенно агрессивный и опасный характер», - отмечают подписанты документа.

Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что поздно вечером 8 марта азербайджанские военные стреляли из гранатомета в сторону села Храморт. Азербайджан возразил, что военные лишь открыли ответный огонь, но по селу не стреляли. На следующий день Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные стреляли из миномета в направлении села Хнушинак. Жительница Храморта сообщила об обстрелах со стороны азербайджанских военных постов в течение нескольких часов. В ночь на 10 марта азербайджанские военные выпустили около 23 снарядов из минометов в направлении села Храморт Аскеранского района, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха. Житель села Храморт получил осколочное ранение в спину во дворе своего дома, сообщило МВД Нагорного Карабаха. Депутаты и МИД непризнанной республики призвали международное сообщество осудить действия Азербайджана.

Авторы обращения привели примеры гибели мирных жителей Нагорного Карабаха. Так, напомнили они, в ноябре 2021 года при перестрелке был убит рабочий во время ремонта водопровода, еще трое получили ранения, убийство в октябре 2021 года тракториста из Мартакертского района Арама Тепнанца. Кроме того, они упомянули и другие случаи нарушения режима прекращения огня. По словам активистов, населенные пункты в Нагорном Карабахе регулярно подвергаются обстрелу, нарушено проведение посевных и ремонтных работ.

«Несмотря на профессиональные действия российского миротворческого контингента, заслуживающие всяческой признательности с нашей стороны, азербайджанские военнослужащие регулярно прибегают к провокациям и угрозам мирному гражданскому населению. Поэтому настоятельно просим обеспечить выполнение всех задач, утвержденных международными конвенциями, в том числе и Уставом ООН, что крайне важно для сохранения основополагающих прав человека, самым ценным из которых является право на жизнь. Учитывая усилившиеся агрессивные действия Азербайджана против мирного армянского населения Нагорного Карабаха, просим Вас предпринять все возможные действия на территории Нагорного Карабаха по обеспечению безопасности нашей жизни, вплоть до увеличения миротворческого контингента в численности», - говорится в документе.

Обращение от имени армянского населения Нагорного Карабаха подписали кандидат философских наук, доцент, член Ассоциации международного права России Г. Бабаян, кандидат юридических наук А. Арушанян, кандидат филологических наук, доцент АрГУ Н. Аракелян, кандидат экономических наук, доцент завкафедры АрГУ Н. Аванесян, старший преподаватель АрГУ Г. Саркисян, мэр города Гадрут В. Савадян, первая женщина-кандидат в президенты НКР, предприниматель К. Балаян, директор Центра содействия ГНКО госзакупок В. Григорян, начальник Степанакертского отдела службы обеспечения принудительного исполнения Минюста, подполковник К. Агаронян, системный администратор Министерства образования НКР И. Бецков, музыкант, сооснователь гражданского движения "Моё право" А. Степанян, члены попечительского совета НПО "Наш Дом Арцах" Л. Аракелян, Г. Арустамян, И. Багдасарян, А. Товмасян, студентки АрГУ Д. Оганян, Л. Барсегян, руководитель партии "Новый Арцах" Т. Петросян, руководитель "Революционной партии Арцаха" А. Осипян.

«Письмо-обращение два дня назад было передано российскому миротворческому контингенту. Также было опубликовано в социальной сети, где получило поддержку и одобрение. Были желающие присоединиться, но мы не ставили цель организовать сбор подписей», - сказал руководитель Революционной партии Арцаха Артур Осипян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, «данное обращение к президенту России – это итог акции в Степанакерте 12 марта».

12 марта в Степанакерте прошла акция, участники которой обратились к международному сообществу и России, потребовав повлиять на поведение Азербайджана и предпринять более эффективные действия для наведения порядка в Нагорном Карабахе.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха обнародовал промежуточный доклад о нарушениях Азербайджаном прав народа Нагорного Карабаха.

«Доклад на трех языках, армянский, русский, английский, также был направлен сопредседателям Минской группы ОБСЕ, структурам с основным мандатом на защиту прав человека и международным правозащитным организациям. В докладе говорится о посягательствах Азербайджана на жизнь, здоровье, физическую и психологическую неприкосновенность народа Арцаха (Нагорного Карабаха) после принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года.

«В результате 44-дневной войны 30 из 108 общин Арцаха (Нагорного Карабаха) с населением более 15 тысяч человек стали пограничными населенными пунктами, к которым на расстоянии от 150 метров до полутора километров располагаются азербайджанские боевые позиции», - говорится в отчете.

По данным офиса, с 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе в результате обстрелов были убиты трое гражданских жителей и 10 военнослужащих, 31 гражданский и 50 военных подверглись покушению, ранения получили 38 человек (10 гражданских и 28 военных), девять человек, которые оказались по ту сторону границы, подверглись физическому насилию, двоим угрожали убийством. «Жителям приграничных населенных пунктов Мартакертского, Мартунинского, Шушинского и Аскеранского районов запрещено заниматься сельскохозяйственной деятельностью в местах, прилегающих к контролируемым азербайджанским военным позициям или базам, и «в результате этих угроз около 5000 гектаров из 37000 гектаров пахотных земель и садов Арцаха (Нагорного Карабаха) остались невозделанными, что нанесло серьезный ущерб сотням семей и усугубило их социально-экономические лишения», - отмечается в докладе.

«Постепенно сокращаются, а в последние недели практически полностью ликвидированы ранее широко применяемые формы сотрудничества, российским миротворцам не предоставляются гарантии безопасности для гражданских лиц, занятых сельскохозяйственными работами, во время работ ведется стрельба из огнестрельного оружия в воздух, по рабочим, сельскохозяйственной технике, садам и пашням», - говорится в докладе офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

«Документ основан на исследованиях, проведенных сотрудниками Офиса Защитника прав человека Республики Арцах (Нагорного Карабаха) в ходе посещения различных общин, образовательных и медицинских учреждений, информации, полученной от уполномоченных государственных орган, и частных бесед с гражданами, с целью привлечь внимание международных организаций и правозащитных организаций к ситуации», - сказал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

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