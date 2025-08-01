Баку и Москва обменялись обвинениями после сноса памятника Айвазовскому в Карабахе

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Установка памятника Ивану Айвазовскому была незаконной, заявил МИД Азербайджана. Снос памятника является недружественной акцией, считает спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой.

Как писал "Кавказский узел", новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Установка памятника художнику Ивану Айвазовскому в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) была незаконной, заявил сегодня пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По этой причине он назвал демонтаж скульптуры логичным, правильным и законным действием.

"Несмотря на существование серьезного диспаритета в этой сфере между двумя странами, никто не ликвидирует российскую культуру в Азербайджане. В Азербайджане функционируют русский театр, школы с русским языком обучения, издания на русском языке", – цитируется Гаджизаде на сайте МИД Азербайджана.

30 июля агентство по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха сообщило о сносе памятника русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. По данным агентства, это произошло в день рождения художника, 29 июля.

В публикации предполагается, что снос памятника осуществлен властями Азербайджана в рамках противостояния "армянскому культурному присутствию в Карабахе", поскольку автором памятника стал скульптор Салават Щербаков, который создавал и другие бюсты, памятники выдающихся армян, как сделал это и для Айвазовского (армянина по национальности). Памятник был открыт 1 декабря 2021 года.

"Демонстративная недружественная акция Азербайджана"

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уточнил, что азербайджанская сторона не стала уведомлять Москву о решении снести памятник.

"Действия азербайджанской стороны вызывают сожаление и глубокое неприятие. Эти деструктивные действия противоречат духу союзничества, партнерства и добрососедства между нашими странами. Да и просто здравому смыслу… Такие же чувства в свое время у меня вызывали надругательства над памятниками выдающихся деятелей азербайджанской культуры в Карабахе. И я также не скрываю этого", — цитирует его слова ТАСС.

пример вандализма, поощряемого и подталкиваемого на государственном уровне

Снос памятника Айвазовскому — пример вандализма, поощряемого и подталкиваемого на государственном уровне, сказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Кроме того, что это варварская акция, она, как и многие варварства, носит откровенно глупый, неумный характер. Айвазовский — всеми признанный гений живописи, который ценился не только у нас в Российской империи, но и во всем мире", — приводит его слова "Лента.ру".

. Напомним, после жесткого задержания жителей Екатеринбурга власти Азербайджана отменили визит вице-премьера России Алексея Оверчука, назвав его нецелесообразным. Кроме того, Минкультуры Азербайджана отменило концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы с участием российской стороны.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".