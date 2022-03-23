Учебные заведения закрыты в Нагорном Карабахе из-за отсутствия отопления

23 марта 2022, 09:58

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Занятия во всех учебных заведениях Нагорного Карабаха приостановлены до 26 марта из-за проблемы с отоплением на фоне холодной погоды, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. 19 марта подача газа была восстановлена. 20 марта на фоне холодной погоды в Нагорном Карабахе были продлены каникулы для школьников. В ночь на 22 марта газоснабжение непризнанной республики было вновь прервано. В тот же день российские миротворцы приступили к переговорам с азербайджанской стороной о восстановлении подачи газа.

Учебный процесс в дошкольных, внешкольных общеобразовательных, начальных (ремесленных) и средних специальных учебных заведениях Нагорного Карабаха приостановлен до 26 марта включительно из-за холодной погоды и проблемы с отоплением, сообщило сегодня "Арменпресс" со ссылкой на пресс-службу министерства образования, культуры и спорта Нагорного Карабаха.

Вынужденные выходные будут восполнены в последующем, до окончания текущего учебного года, добавила пресс-служба министерства.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Степанакерте слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составляет -3 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 24 марта прогнозируется снегопад, температура воздуха понизится до -6 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.