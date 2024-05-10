Дагестанский тренер пожизненно дисквалифицирован за избиение детей

10 мая 2024, 15:47

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Федерация спортивной борьбы России пожизненно дисквалифицировала тренера Алаудина Атаева после того, как в соцсетях появилось видео, как он бьет детей на соревнованиях. Атаев раскаялся, родители мальчика, которого Атаев на видеозаписи бил ногами, не имеют претензий к тренеру, сообщил представитель Федерации борьбы Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", тренер из Карабудахкента Алаутдин Атаев избил двух спортсменов-подростков за неудачное выступление на спортивных соревнованиях, рассказал министр спорта Дагестана. Видео с избиением подростков вызвало широкий резонанс в соцсетях. Атаев будет отстранен от всех соревнований, сообщили в федерации борьбы. Силовики отчитались о проверке случившегося.

Ролик, на котором показано, как Алаудин Атаев избивает подростка, был опубликован сегодня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "ЧП Кавказ, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия, КБР". На кадрах показан спортзал, в котором проходят соревнования, в нем много подростков и взрослых. Мужчина нанес удар ногой мальчику в красной спортивной форме, который шел перед ним. Далее показано помещение, где на полу лежит другой подросток – в синей спортивной форме. Около него стоит мужчина, он нанес сильный удар ногой подростку в голову. Подросток закрывает голову руками и плачет.

Тренер Алаутдин Атаев пожизненно дисквалифицирован, сообщил президент Федерации спортивной борьбы Дагестана, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев.

"Поступок совершен нечеловеческий. Это тренер частного клуба. Я написал письмо на имя министра спорта Дагестана. Он примет меры, чтобы он больше никогда не появлялся в спортивных залах", - процитировал слова Муртузалиева ТАСС.

Как рассказал исполнительный директор Федерации борьбы Дагестана Махмуд Магомедов, это была не первая поездка Атаева на соревнования. "Алаудин очень часто выезжает на соревнования с ребятами, выступали и побеждали на соревнованиях в Казахстане, в Белоруссии и на различных детских турнирах в России", - привело его слова РИА "Новости Спорт".

По словам Магомедова, Атаев объяснил федерации, что причиной его поступка стало то, что ребенок не сказал тренеру, что у него заболело колено. "Алаудин на эмоциях был, так как другой тренер обозвал его воспитанника и он с тем тренером общался, в этот момент на другом ковре племянник его проиграл. Воспитанника в раздевалке после пнул ногой один раз и сказа: "Вставай". На эмоциях был, потому что травма уже беспокоила, а спортсмен не сообщил, что нога болит, и тренер переживал, что могла усугубиться травма. Сам Алаудин раскаялся в первую очередь перед Всевышним потому, что осознает, что перешел границы дозволенного, раскаялся и попросил прощения у родителей спортсменов", - приводятся его слова в публикации.