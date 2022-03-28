Возобновлена подача газа жителям Нагорного Карабаха

28 марта 2022, 18:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Газоснабжение домов в Степанакерте сегодня восстановилось, также возобновили работу заправки, сообщило правительство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". Армянская сторона контактирует с российскими коллегами, поскольку проблемный участок газопровода, из-за которого Нагорный Карабах остался без газа, находится в зоне ответственности миротворцев, заявил в тот же день глава МИД Армении. МИД Азербайджана назвал вопрос подачи газа "внутренним делом" и призвал МИД Армении не выступать с необоснованными обвинениями. Депутат Джавид Османов указал, что Азербайджан непричастен к перебоям с поступлением газа в Нагорный Карабах. В Ереване и Степанакерте прошли акции с требованием возобновить подачу газа в дома жителей Нагорного Карабаха. Подача газа после ремонта в населенные пункты Нагорного Карабаха начнется 28 марта, а на следующий день газоснабжение непризнанной республики будет полностью восстановлено, пообещала компания "Азеригаз".

В Нагорном Карабахе возобновилась подача газа. В Степанакерте после 17.00 (16.00 мск) в жилые дома начал поступать газ. Также начали работу автомобильные заправки, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в правительстве непризнанной республики.

Компания "Азеригаз" ранее заявила, что сначала пуск газа проведут в тестовом режиме, в связи с чем потребителям рекомендуется быть осторожными при использовании природного газа.

В ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши (азербайджанское название – Шуша) – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. Ремонт газопровода на контролируемой Азербайджаном территории начался 16 марта и завершился 19 марта, после чего газ начал поступать в дома жителей Нагорного Карабаха.

Однако в ночь на 22 марта газоснабжение было вновь остановлено. На фоне холодной погоды и снегопада это создает дополнительные гуманитарные проблемы жителям, заявил информационный штаб Нагорного Карабаха. 22 марта российские миротворцы приступили к переговорам с азербайджанской стороной по вопросу о восстановлении подачи газа. Жители Нагорного Карабаха высказали мнение, что все коммуникации должны контролироваться миротворцами.

Также в последние дни в Нагорном Карабахе обострилась обстановка на линии соприкосновения с Азербайджаном. 26 марта Минобороны России обвинило азербайджанских военных в нарушении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Ведомство заявило, что 24 и 25 марта азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии с турецких беспилотников. 27 марта Минобороны России отчиталось, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что военные остаются на своих позициях. МИД Армении потребовал от миротворцев сегодня решительных шагов по выводу азербайджанских военных, а также заявил о необходимости расследования действий миротворческого контингента.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. На следующий день, 25 марта, военное ведомство непризнанной республики обвинило Азербайджан в обстрелах, в том числе с беспилотника, в результате которых погибли трое армянских солдат и ранены 15. Азербайджанская сторона назвала эти заявления ложью и сообщила, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс "уточнения мест позиций и пунктов дислокации" "без применения силы". 26 марта Азербайджан и Нагорный Карабах также обменялись обвинениями в обстрелах.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.