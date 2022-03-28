МИД Армении потребовал расследования действий российских миротворцев

28 марта 2022, 12:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские войска все еще присутствуют в зоне ответственности российских миротворцев, заявил сегодня МИД Армении. Ведомство потребовало решительных шагов по выводу войск Азербайджана, а также заявило о необходимости расследования действий миротворческого контингента.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта Минобороны России обвинило азербайджанских военных в нарушении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Ведомство заявило, что 24 и 25 марта азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии с турецких беспилотников. 27 марта Минобороны России сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села - Фаррух, армянское - Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что военные остаются на своих позициях.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. На следующий день, 25 марта, военное ведомство непризнанной республики обвинило Азербайджан в обстрелах, в том числе с беспилотника, в результате которых погибли трое армянских солдат и ранены 15. Азербайджанская сторона назвала эти заявления ложью и сообщила, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс "уточнения мест позиций и пунктов дислокации" "без применения силы". 26 марта Азербайджан и Нагорный Карабах также обменялись обвинениями в обстрелах.

Министерство иностранных дел Армении распространило сегодня заявление относительно последних событий в Нагорном Карабахе. "Министерство обороны России распространило сообщение о том, что азербайджанская сторона вывела свои подразделения с участка населенного пункта Парух Нагорного Карабаха. Тем не менее, мы вынуждены констатировать, что (присутствие) азербайджанских подразделений в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе продолжается", - говорится в заявлении ведомства.

Министерство призвало миротворческий контингент к решительным действиям. "Ожидаем, что миротворческий контингент Российской Федерации в Нагорном Карабахе предпримет конкретные меры (...) для вывода вооруженных сил Азербайджана", - говорится в сообщении. опубликованном на айте МИД. Ведомство также заявило о необходимости расследования "действий миротворческого контингента в течение всего времени" с момента нарушения азербайджанскими войсками линии соприкосновения.

К сообщению приложены карты на 24 и 28 марта. "На карте, описывающей ситуацию по положению на 24 марта четко видно, что в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе нет азербайджанских опорных пунктов", однако на карте за 28 марта такие пункты отражены, подчеркнуло ведомство.

Совбез Нагорного Карабаха 26 марта обратился президенту России с просьбой призвать Азербайджан к выполнению договоренностей и нарастить миротворческий контингент в Нагорном Карабахе.

Вопрос о возможности направления дополнительного контингента миротворцев на фоне роста напряженности в регионе следует задавать Минобороны России, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этот вопрос нужно задавать нашим военным. Они в контакте с азербайджанской и армянской сторонами. Сейчас главное - обеспечить продолжения режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей", - процитировало его слова ТАСС.

Российские миротворцы "обещали решить вопрос, но в итоге пришлось эвакуировать женщин и детей", констатировал автор блога на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах". "Получается, даже миротворцы не могут защитить наше небо. Что сейчас там творится - пока непонятно", - написал он 26 марта в своем посте "Снова война?". Заявление Минобороны Азербайджана от 26 марта "однозначно указывает на то, что "миротворцы" не справляются с обязанностями, возложенными на них трехсторонним заявлением", считает автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Теперь однозначно, что в 2025 году Баку потребует полного вывода российских ВС из Гарабаха. Не исключено, что если нарушения полномочий миротворцев продолжатся, такое требование будет выставлено значительно раньше", - написал он в своем посте "Азербайджан и гарабахские армяне против российских миротворцев".

Напомним, российские миротворцы разместились в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, после того как там закончились 44-дневные полномасштабные бои, и вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.