Оставлен в силе арест активиста Бабаева по делу Toplum TV

10 мая 2024, 14:52

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Апелляционный суд в Баку сегодня оставил в силе отказ перевести под домашний арест сотрудника Института демократических инициатив Рамиля Бабаева, обвиняемого в контрабанде валюты по делу Toplum TV.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта Хатаинский райсуд Баку не удовлетворил жалобу защиты на арест Рамиля Бабаева, апелляционная инстанция 1 апреля оставила в силе это решение.

Сотрудник Института демократических инициатив Рамиль Бабаев был задержан 6 марта во время обыска в офисе Toplum TV, а 8 марта суд отправил его под стражу на 4 месяца по обвинению в контрабанде валюты. Бабаев отверг обвинения, назвав целью своего преследования, как и других людей, связанных с Toplum TV, подрыв деятельности этой медиаструктуры.

Сегодня, 10 мая, в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Рамиля Бабаева, арестованного по делу Toplum TV, сообщает Turan.

По словам адвоката Гюнай Исмаиловой, жалоба была подана на решение Хатаинского районного суда, который отклонил ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест. Апелляционный суд не удовлетворил жалобу, пишет агентство.

Напомним, с ноября 2023 года было арестовано несколько журналистов независимых СМИ. В частности, были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Кроме того, 18 апреля был задержан, а на следующий день арестован руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев. Ему предъявлены два обвинения в контрабанде в рамках дела сотрудников Abzas Media.

29 апреля в Баку был задержан руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. Он также обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу. 6 мая апелляционный суд оставил в силе арест Мамедли, проигнорировав доводы о необоснованности ареста и допущенных нарушениях, сообщил адвокат.

Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

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