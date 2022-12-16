В Нагорный Карабах вновь начал поступать газ

16 декабря 2022, 09:06

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В Нагорном Карабахе возобновлена подача газа, однако дорога продолжает оставаться закрытой, сообщил госминистр Рубен Варданян в обращении к жителям непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли трассу Степанакерт – Горис, жители Нагорного Карабаха лишились транспортной связи с Арменией и внешним миром. Вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, с 14 декабря в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила компания ”Азеригаз". Участники акций протеста в Ереване и Степанакерте потребовали разблокировать дорогу и возобновить подачу газа в Нагорный Карабах.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

«Без каких-либо уступок азербайджанская сторона открыла доступ газа в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). То, что мы смогли выдержать, не уступить, донести до мира наши требования, можно считать нашей победой», - сказал в своем утреннем обращении Варданян (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Он отметил, что блокада продолжается. «Опыт блокады, которую мы переживаем, мы учтем.. Не исключено, что провокации будут продолжаться в будущем», - сказал Варданян.

В Инфоштабе правительства Нагорного Карабаха отметили, что Азербайджан пятый день продолжает блокировать единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, а более 1100 человек, из которых 270 несовершеннолетних, не могут вернуться в свои дома. Инфоштаб призвал к экономному использованию электроэнергии и топлива, и заверил, что наличие продуктов питания и других предметов первой необходимости на данный момент соответствует потребностям населения.

По данным на 10.00 (9.00 мск) газ поступил не во все дома, но нужно время, чтобы газ заполнил трубы, отметил сотрудник инфоштаба. Он добавил, что сегодня учебные заведения закрыты, возможно с завтрашнего дня они начнут работу.

Армянское население Нагорного Карабаха обеспечивается газом и электроэнергией из Армении без соглашений о поставках и других правовых формальностей, надежное снабжение топливом местным жителям обеспечит лишь интеграция распределительной сети региона в систему газоснабжения Азербайджана, ранее заявили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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