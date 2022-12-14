Азербайджан отверг обвинения в "газовой блокаде" Нагорного Карабаха

14 декабря 2022, 14:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа в Нагорный Карабах, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила компания ”Азеригаз".

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, а сегодня объявили, что в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. По данным на 13 декабря, на территории Армении оставались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не могли вернуться домой.

Азербайджанская сторона не имеет никакого отношения к прекращению поставок газа в районы временного размещения российских миротворцев, сообщила сегодня пресс-служба ПО ”Азеригаз" SOCAR. В компании назвали «дезинформацией» сообщения о перекрытии газа азербайджанской стороной.

"Поставки газа на территории временного размещения российских миротворцев осуществляются Арменией, и указанные территории не интегрированы в систему газоснабжения нашей страны", - говорится в релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Вместе с тем в ведомстве отметили, что «в ближайшие дни на участке газопровода, проходящем по территориям, контролируемым Азербайджаном, будет проведена соответствующая техническая диагностика». “В настоящее время в связи с холодными погодными условиями в других горных и предгорных районах Азербайджана также происходят сбои в работе газопроводов. Техническая диагностика проводится для обеспечения устойчивой и безопасной подачи газа”, - говорится в заключение пресс-релиза «Азеригаз».

В марте уже происходило прекращение подачи газа в Нагорный Карабах. Причиной отключения газа стала неисправность газораспределительных линий, пояснили тогда азербайджанские газовщики. "Несмотря на выпадение сверх нормы снега, сотрудники ПО "Азеригаз" принимают необходимые меры для ликвидации последствий аварии на труднопроходимой местности", – сообщила компания.

Напомним, власти Азербайджана ранее заявили, что представители НПО проводят в окрестностях Шуши акцию протеста против отказа российских миротворцев пустить азербайджанских специалистов на территорию для мониторинга, связанного с эксплуатацией месторождений. Сами участники протеста заверили, что власти Азербайджана к акции протеста не причастны. Они отметили, что намерены протестовать, пока не добьются мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.