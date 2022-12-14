Карабахские власти ввели ограничения из-за блокады

14 декабря 2022, 11:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества в связи с блокировкой единственной дороги во внешний мир и прекращением подачи газа со стороны Азербайджана, объявили власти.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили также, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику. Минобороны России в тот же день отчиталось о переговорах миротворцев с азербайджанской стороной для возобновления движения по трассе.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. По данным на 13 декабря, на территории Армении оставались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не могли вернуться домой.

Азербайджанская сторона продолжает блокировать единственную связь Нагорного Карабаха с внешним миром, а прекращение газоснабжения лишило газа всё население, сообщил сегодня Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

"Вследствие перекрытия Азербайджаном соединяющей Арцах с Арменией дороги (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и блокирования газоснабжения, в Республике Арцах образовался дефицит бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа. Во избежание топливного кризиса правительство Республики Арцах договорилось с предпринимателями о переходе на режим экономии", - говорится в опубликованном в Facebook* сообщении инфоштаба, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На автозаправках топливо будет предоставляться в первую очередь машинам скорой помощи, общественному транспорту и спецслужбам, объявил штаб правительства. "О механизмах и процедурах обеспечения топливом население будет оповещено дополнительно. Граждан призывают экономно расходовать топливо и пользоваться транспортными средствами только в случае крайней необходимости", - говорится в сообщении.

В Нагорном Карабахе введен режим энергосбережения из-за блокады, объявил сегодня госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян в обращении к жителям. Он подчеркнул, что "Арцах готов к переговорам, если они приемлемы для всех сторон".

"Мы прекрасно понимаем проблемы, с которыми сталкиваются российские миротворцы, но настаиваем на том, чтобы дорога была открыта", - заявил Варданян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанские экоактивисты и представители НПО сегодня продолжили акцию, ее участники доставили туда большой азербайджанский флаг. Активисты скандируют лозунги, в том числе «Конец экологическому террору!», и требуют встречи с командующим российскими миротворцами Андреем Волковым, сообщает АПА.

Напомним, власти Азербайджана ранее заявили, что представители НПО проводят в окрестностях Шуши акцию протеста против отказа российских миротворцев пустить азербайджанских специалистов на территорию для мониторинга, связанного с эксплуатацией месторождений. Сами участники протеста заверили, что власти Азербайджана к акции протеста не причастны. Они отметили, что намерены протестовать, пока не добьются мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли".

Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.