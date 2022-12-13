Азербайджанские активисты отвергли причастность властей к блокировке Лачинского коридора

13 декабря 2022, 13:43

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Среди людей, перекрывших Лачинский коридор, активисты, журналисты и просто жители Азербайджана, а власти этой страны к акции протеста не причастны, заявили активисты. Они отметили, что обеспечены всем необходимым, в том числе светом, питанием и теплом, и что намерены протестовать, пока не добьются мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли".

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана, из-за чего жители Нагорного Карабаха лишились транспортной связи с Арменией. Минувшей ночью дорога оставалась закрытой. Власти Нагорного Карабаха сегодня заявили, что непризнанная республика сутки остается в изоляции. Степанакертцы провели акцию протеста, на которой потребовали обеспечить им свободу перемещения.

Лачинский коридор был перекрыт жителями Азербайджана в знак протеста против эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Речь идет о золоторудном прииске "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли", сообщило сегодня информагентство АПА.

Участники акции протеста, перекрывшие Лачинский коридор около Шуши (армянское название – Шуша, – прим. "Кавказского узла"), намерены протестовать до тех пор, пока не добьются экологического мониторинга на рудниках Карабаха. В акции принимают участие активисты, журналисты и жители Азербайджана, рассказал председатель благотворительного общества "Агрыдаг" Телман Гасымов.

Он заявил, что сведения о том, что протестующие не пропускают машины скорой помощи, являются недостоверными. "Сообщалось, будто бы пять тяжелобольных жителей Нагорного Карабаха не были срочно доставлены в Ереван. Но за сутки нашего здесь пребывания, ни одна машина скорой помощи не подъезжала", – сказал Гасымов корреспонденту "Кавказского узла".

Участники акции требуют встречи командующим российскими миротворцами Андреем Волковым, чтобы он дал ответ, почему был сорван мониторинг азербайджанскими экологами на рудниках в Карабахе. "Мы будем требовать выполнения Волковым достигнутого 3 декабря соглашения о выполнении мониторинга. Но главной целью пикета является достижение цели по проведению мониторинга на рудниках", – пояснил Гасымов.

Он также подчеркнул, что акция носит мирный характер, случаев насилия со стороны миротворцев в адрес протестующих не было. "Из Баку выехали два автобуса с активистами, они заменят здесь тех, кто преклонного возраста или кому необходимо вернуться домой по различным обстоятельствам. Недостатка в желающих принять участие в акции, нет. Мы готовы разблокировать дорогу для мирных жителей, и тем более для больных. Но до тех пор, пока министерство экологии не проведет мониторинг, мы отсюда не уйдем", – сказал Гасымов.

По его словам, в акции принимают участие около 400 человек. "Мы не ожидаем силовой реакции со стороны российских миротворцев. В то же время мы находимся на азербайджанской территории, где действуют законы Азербайджана и гарантии государства относительно безопасности его граждан", – отметил активист.

Активисты ставят главной целью добиться проведения мониторинга на рудниках, сообщила также директор гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном Диляра Эфендиева. "Наша главная цель – обеспечение мониторинга на рудниках, так как бесконтрольная и необоснованная их эксплуатация наносит урон азербайджанской природе. Этому надо положить этому конец", – сказала Эфендиева корреспонденту "Кавказского узла".

Участники акции протеста обеспечены всем необходимым. "Постоянно есть горячие напитки и еда. Спим в хостеле, в Шуше, рядом на КПП азербайджанских пограничников есть туалеты. Люди, которые участвуют в акции ночью, утром уходят на отдых, их места занимают другие активисты", – пояснила Эфендиева.

Демонстранты готовят второе письменное обращение к командующему российскими миротворцами Волкову. На месте акции протеста дежурит машина скорой помощи и пожарная служба. Серьезных разногласий с миротворцами у участников акции протеста нет, добавила она. "Участники не имеют ничего против российских военнослужащих, не намерены мешать их службе, и просят не мешать проведению мирной акции активистов Азербайджана", – сказала Эфендиева.

Она тоже заявила, что в протесте не участвуют азербайджанские госслужащие. "Мы все друг друга знаем, давно участвуем в общественной жизни, сами все организовали, нам помощь со стороны не нужна. В случае каких-либо инцидентов уверены, что государство нас защитит", – отметила Эфендиева.

12 декабря к месту проведения акции протеста были привезены дрова для обогрева активистов. Также участники акции протянули электричество от азербайджанского пограничного поста, чтобы заряжать телефоны и видеокамеры. Демонстранты установили музыкальную аппаратуру, всю ночь они пели патриотические песни, некоторые танцевали. Атмосфера на месте акции протеста оптимистичная, активисты намерены добиваться своих требований до конца, рассказал на условиях анонимности азербайджанский журналист, который освещает акцию протеста.

Участники акции протеста 12 декабря попытались передать письмо командующему российскими миротворцами Волкову. "Но миротворцы отказались принять письмо. Волков нас игнорирует", – сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана не является организатором акции протеста около города Шуша, заявила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ведомства Ирада Ибрагимова.

В азербайджанском сегменте соцсетей распространяются призывы азербайджанских журналистов и активистов присоединиться к участникам акции протеста, заблокировавшим Лачинский коридор. При этом многие пользователи интересуются тем, кто является организатором акции и как к ней присоединиться, передал корреспондент "Кавказского узла".

ЗАО "AzerGold" 10 декабря планировала провести мониторинг золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли", чтобы, помимо прочего, оценить потенциальный ущерб и риски для окружающей среды. Но специалисты столкнулись с провокациями, а миротворцы не воспрепятствовали этому. В результате мониторинг был сорван, передал сегодня Day.az, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

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