Более 1100 жителей Нагорного Карабаха ждут разблокировки дороги с Арменией

13 декабря 2022, 17:44

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Дорога между Арменией и Нагорным Карабахом закрыта вторые сутки, на территории Армении остаются более 1100 человек, в том числе 270 детей, которые не могут вернуться домой, им предоставлены места размещения, сообщили омбудсмен и глава пресс-службы МВД Нагорного Карабаха. Парламент и Совет безопасности непризнанной республики указали, что блокировка дороги может вызвать гуманитарную катастрофу и потребовали внимания властей Армении, России и международных структур.

Как писал "Кавказский узел", автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана 12 декабря в 9.30 мск, что лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией. Представители властей заявили, что блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. В ночь с 12 на 13 декабря дорога оставалась закрытой, ее открытия ожидали более 100 человек. Женщины и дети вернулись в Степанакерт. Также было объявлено, что группа из более чем 40 детей, которые возвращались из Еревана, не смогла проехать по коридору и вынуждена была возвратиться в Горис. Власти непризнанной республики заявили о нарушении прав жителей, а степанакертцы провели акцию протеста, на которой потребовали обеспечить им свободу перемещения.

Об аналогичном инциденте с трассой власти Нагорного Карабаха сообщали и 3 декабря. Позднее в тот же день правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан пояснил, что представители властей и ЗАО AzerGold провели там встречу с командованием российских миротворцев в связи с эксплуатацией полезных ископаемых на этой территорией. 7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

Вернуться в Нагорный Карабах не могут более тысячи человек, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "Около 1100 человек остались в дороге в зимних условиях, не имея возможности присоединиться к своим семьям, в том числе 270 детей, которые в настоящее время разлучены со своими семьями", - написал на своей странице Facebook*.

"Это масштабные и грубые нарушения прав человека, на которые до сих пор не последовало должной международной реакции. Я ожидаю активной реакции международных акторов, и люди не должны оставаться без внимания, вне зависимости от геополитических реалий и политических и экономических интересов государств", - заявил правозащитник.

Большинство жителей Нагорного Карабаха, которые не могут вернуться в свои дома, находятся в Сюникской области Армении, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Нагорного Карабаха.

"Мы с ними поддерживаем связь. Особое внимание уделяется группам из несовершеннолетних детей.Все граждане имеют временное пристанище", - сказал руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Он добавил, что "в связи с закрытием автомобильной дороги Армения-Арцах, решением губернатора Сюника , при его аппарате создан оперативный штаб". Жители Нагорного Карабаха могут обращаться в него круглосуточно. .

Оперативный штаб также открыт при правительстве Нагорного Карабаха, под руководством госминистра, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в отделе информации и по связям с общественностью аппарата государственного министра. "Государственный министр Республики Арцах, начальник гражданской обороны Рубен Варданян, на экстренном рабочем совещании сообщил, что под его руководством в правительстве будет создан оперативный штаб, который будет функционировать 24 часа в сутки, с целью координации работы правительства, в ситуации, вызванной блокировкой дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией", - проинформировали в ведомстве.

Педагог Лилит Аванесян находится в Горисе с группой детей, которые не могут вернуться домой из-за закрытой дороги. Она рассказала, что они размещены в одной из гостиниц, обеспечены всем необходимым. Детям была проведена устроена экскурсия по достопримечательностям Гориса.

"Мы все, педагоги, водители, дети, расстроены, что не можем попасть домой. Очень надеемся, что сегодня проблема будет решена, и дети смогут воссоединиться со своими родителями", - сказала педагог корреспонденту "Кавказского узла".

Водитель такси Карен Бабаян сообщил, что он и несколько десятков водителей машин находятся на территории Армении и ждут, когда дорога будет разблокирована. По его словам, пассажиры, которых он должен был привезти в Степанакерт, решили остановиться в гостинице города Горис. "Я не могу отойти от машины, так как дорога может открыться в любой момент, а я хочу быстро вернуться в Степанакерт к семье, детям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Блокировка дороги помешала доставить в Ереван тяжелобольных пациентов, проинформировал директор Степанакертского республиканского медицинского центра Мгер Мусаелян.

"В результате блокады азербайджанскими гражданами единственной сухопутной связи Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") с Арменией, транспортировка в Ереван тяжелобольных Степанакертского республиканского медицинского центра стала невозможной", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мусаеляна, пять пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии."В случае, если транспортировка этих пациентов в Ереван не состоится в ближайшее время, Республиканский медицинский центр сможет некоторое время вести наблюдение за ними, поддерживая их стабильное состояние. Однако в любом случае, им требуется более узкое хирургическое вмешательство и детальное обследование", - сказал Мусаелян.

Парламент и Совбез Нагорного Карабаха потребовали внимания властей России и Армении

Парламент Нагорного Карабаха на экстренном заседании 13 декабря принял заявление, где подчеркивается, что "после 9 ноября 2020 года Азербайджан, игнорируя подписанное им же трехстороннее заявление, незаконно захватил многочисленные территории Республики Арцах, периодически обстреливал армянские населенные пункты, убивал и терроризировал мирное население, всячески нарушая его нормальную жизнедеятельность".

"Требования и действия экологов лишены аргументированных обоснований, поскольку Республика Арцах за последние 30 лет не зафиксировала какой-либо экологической угрозы в отношении соседних азербайджанских территорий и проживающего там населения", - отмечается в заявлении.

Карабахские депутаты отметили, что "стиль действий военно-политических властей Азербайджана является грубейшим нарушением достигнутых договоренностей, международных обязательств, принципов и норм международного права, который грозит Арцаху гуманитарным кризисом".

Они обратились к властям Республики Армения, призвав их "предпринять предметные и действенные шаги с целью восстановления бесперебойной сухопутной связи между Республикой Арцах и Республикой Армения и защиты прав граждан Республики Арцах".

Также депутаты обратились к Российской Федерации с требованием принять незамедлительные меры в связи с блокировкой дороги. и призвали международные структуры и страны-члены ООН осудить "политику Азербайджана" и "созвать заседание Совета Безопасности ООН для применения практических шагов".

Также парламент Нагорного Карабаха призвал соотечественников в Армении и диаспоре "использовать все возможности для заявлений на различных площадках о созданной Азербайджаном в Арцахе гуманитарной катастрофе, встать на защиту прав армян Арцаха и быть готовыми к осуществлению необходимых действий в этом направлении", следует из заявления, размещенного на сайте парламента Нагорного Карабаха.

Бесперебойная работа коридора гарантируется трехсторонним Заявлением от 9 ноября 2020 года, положения которого в очередной раз нарушаются азербайджанской стороной", - заявил сегодня Совет безопасности Нагорного Карабаха.

В заявлении, которое опубликовано сегодня на странице Информцентра Нагорного Карабаха в Facebook*, указано, что Совет безопасности направил письмо командованию российских миротворческих войск, дислоцированных в Нагорном Карабахе, где заявил, что закрытие Лачинского коридора недопустимо, так как это "приведет к гуманитарной катастрофе в республике".

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