12 декабря 2022, 11:49
Нагорный Карабах заявил о блокировании азербайджанцами Лачинского коридора
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Группа азербайджанцев перекрыла Лачинский коридор, лишив жителей Нагорного Карабаха связи с Арменией, заявили в инфоштабе Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха сообщил 3 декабря, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис на перекрестке с дорогой Шуши (азербайджанское название - Шуша) - Карин Так. Таким образом, оказался заблокированным единственный выезд из Нагорного Карабаха в Армению, указал Инфоштаб. Чуть позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на данном участке. Власти Нагорного Карабаха призвали пресечь попытки Азербайджана блокировать проезд в Армению. Политологи в Ереване назвали события в Лачинском коридоре попыткой давления на армян.
Сегодня 10:30 по местному времени (09:30 мск) группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла автомагистраль "Степанакерт - Горис", сообщил Информационный штаб Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*.
"Об инциденте должным образом проинформирован командный состав дислоцированного в Арцахе (Нагорном Карабахе) российского миротворческого контингента. Считая неприемлемым агрессивное и деструктивное поведение азербайджанской стороны, компетентные органы государственной власти Арцаха (Нагорного Карабаха) принимают все возможные меры по урегулированию ситуации, поддерживая связь с командным составом российского миротворческого контингента", - сказано в сообщении инфоштаба, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".
Дорогу перекрыли азербайджанские общественные организации. Активисты выступают против недопуска министерства экологии Азербайджана к золотым и медным рудникам, сообщил сегодня в своем посте автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".
"Началась операция по закрытию Лачинского коридора. Русские привезли к месту акции бронетехнику, закрыли доступ участников в сторону Ходжалы, где базируются миротворцы", - сказано в посте.
Напомним, 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора. Вдоль него были дислоцированы российские миротворцы.
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Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"