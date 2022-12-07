Политологи в Ереване сочли события в Лачинском коридоре попыткой давления на армян

07 декабря 2022, 05:11

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Провоцируя конфликты в Нагорном Карабахе, в частности, в районе Лачинского коридора, Азербайджан пытается оказать давление на карабахских армян и добивается открытия коридора через Мегри (Зангезурского коридора), заявили армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха сообщил 3 декабря, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис на перекрестке с дорогой Шуши (азербайджанское название - Шуша) - Карин Так. Таким образом, оказался заблокированным единственный выезд из Нагорного Карабаха в Армению, указал Инфоштаб. Чуть позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на данном участке. Власти Нагорного Карабаха призвали пресечь попытки Азербайджана блокировать проезд в Армению.

То, что происходит в Лачинском коридоре, по мнению редактора русской версии Lragir.am, политического обозревателя Наиры Айрумян, связано с попытками международного сообщества восстановить свое присутствие в карабахском урегулировании и региональных переговорах.

Попытки эти, по ее мнению, становятся все настойчивее, если учесть резолюции обеих палат парламента Франции, а также обсуждения в Сенате США, визиты американских и европейских эмиссаров в регион. «Эксперты говорят, что Москве и Баку - не без помощи Еревана - едва удается сдерживать эти процессы, которые предполагают ввод международных миротворческих сил в регион под эгидой ООН. Это может привести к делегитимизации трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Баку и Москва форсируют договорное закрепление итогов 44-дневной войны, и поскольку это не получается пока сделать документально, пытаются сделать это «на земле», взяв под тотальный контроль единственную дорогу, связующую Карабах с внешним миром», - заявила она 6 декабря корреспонденту «Кавказского узла».

Пункт 6 трехстороннего соглашения Алиева – Пашиняна – Путина от 10 ноября 2020 года гласит: "Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию сторон в ближайшие три года (то есть до 10 ноября 2023 года. - Прим. "Кавказского узла") будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". На "Кавказском узле" размещен текст трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Что касается так называемого «коридора» через Мегри (Зангезурского коридора), по ее мнению, то уже очевидно, что армянская сторона не намерена идти на уступки, а силовое "пробитие" коридора сдерживают влиятельные международные силы, в частности, США, Франция и Иран.

Азербайджановед Татевик Айрапетян считает, что Азербайджан преследует несколько целей, и одна из них – сделать все возможное, чтобы армяне в Нагорном Карабахе не могли жить или считали, что жить в Нагорном Карабахе невозможно. И все эти провокации под видом «экологических акций», в действительности, служат именно этим целям.

Таким образом, по ее словам, Азербайджан хочет показать, что за несколько часов может перекрыть жизненно важную для Нагорного Карабаха дорогу. Кроме того Айрапетян отметила, что Баку преследует целью заполучить такую наземную связь с Нахиджеваном (Нахичеванью), где не будет армянского контроля. И всячески в разных направлениях с этой целью работают.

На границе с Ираном, напомнила она, проходят турецко-азербайджанские совместные военные учения. В пропагандистском плане эти учения представляются, как действия против Ирана, но в связи с этими учениями делаются связанные с Арменией заявления. «К примеру, министр обороны Турции заявляет, что «надеется, что Армения не отвергнет руку поддержки, которую мы ей протянули». Интересно, что за рука поддержки? В виде F-16, которые вновь оказались в Азербайджане, или всей этой военной техники, которую они нам демонстрируют?» - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

5 декабря на территории трех граничащих с Ираном районов начались совместные азербайджано-турецкие военные учения, в которых задействованы спецназ, ракетчики, артиллеристы и авиация.

Что делается Арменией в плане защиты, по ее словам, неизвестно, по крайней мере, публично об этом не говорится. «Сомневаюсь, что ведутся закулисные переговоры. По крайней мере, должны быть релизы об этом. К примеру, могли быть переговоры министра обороны Армении Сурена Папикяна со своим российским коллегой Сергеем Шойгу или начальников генштабов двух стран, потому что претензии Азербайджана были к миротворцам, а Волков перенаправил их МО РФ», - сказала Айрапетян.

Военный сценарий решения своих задач Баку всегда держит актуальным, говорит Айрапетян. При этом она отметила, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года по Нагорному Карабаху не предполагает установление в Лачинском коридоре какого-либо КПП с установкой рентген-сканера не предполагает. «Задача и обязанности миротворцев – не контроль за армянами и их грузом, а обеспечение бесперебойной связи Арцаха (Нагорного Карабаха) с Арменией. Азербайджан выдумывает всякие версии про перевозку каких-то грузов через коридор и расписывает сценарий для своего присутствия там», - отметила Айрапетян.

Она добавила, что создается впечатление, что российская сторона путем постоянных уступок пытается каким-то образом пресечь азербайджанские действия в отношении коридора, но таким образом вопрос решить не получится. Также действует и армянская сторона, думая, что уступками можно пресечь агрессию. «К сожалению, ни армянская, ни российская стороны не понимают, что таким методом агрессию невозможно пресечь, наоборот, мы получаем еще более агрессивный Азербайджан по всей границе», - считает Айрапетян.

По ее мнению, Азербайджан должен понять, что за свои действия он может быть наказан. Сегодня, как она отметила, переговоры между Арменией и Азербайджаном ведутся на разных площадках, но ни одна страна не идет на действенные шаги, чтобы исключить применение силы в нашем регионе. «Мы идем на переговоры, с какого-то момента Алиеву что-то не нравится, и он заявляет, что, если Армения не выполнит его требования, он применит силу», - отметила эксперт.

К сожалению, по ее словам, Армения сама не имеет никакого видения ни по вопросу Нагорного Карабаха, ни по вопросу безопасности. Но тут проявляется и слабость других стран-посредников, в том числе, России. «Все это мне напоминает 1988 год, когда за несколько дней до кировабадских погромов азербайджанцы собрались на площади им. Ленина и читали азербайджанскую статью «Вопль Топхана» в газете «Коммунист», в которой говорилось, что якобы близ Шуши кооператорами из Армении вырубаются деревья ценных и редких пород для алюминиевого завода Еревана, что среди азербайджанцев вызвало бурные антиармянские настроения, что после этого начались погромы в Кировабаде (название азербайджанского города Гянджа с 1935 по 1989 год - прим. "Кавказский узел)», - отметила Айрапетян

Провокацией на Лачинском коридоре Азербайджан пытается оказать давление на Армению с целью заполучить коридор через Мегри, считает руководитель организации «Свободный гражданин» политический аналитик Овсеп Хуршудян.

По его словам, в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года четко прописано, что является коридором и где открываются пассажиропотоки и грузопотоки. Других возможностей, кроме усердной работы с Западом и совершенствование собственных вооруженных сил, по мнению Хуршудяна, у Армении нет. «Провокация Азербайджана была согласована с Россией. Это театрализованное представление, где какие-то псевдо-экологи приходят и закрывают дорогу жизни для арцахцев (жителей Нагорного Карабаха), а представители России тут же соглашаются с ними, что да, нужно проверять грузы, устанавливать новую технику. Миротворцы стоят там не для того, чтобы потакать разным провокациям, а чтобы обеспечить беспрепятственную и бесконтрольную дорогу», - отметил корреспонденту «Кавказского узла» Хуршудян.

Аналитик считает, что, установив в коридоре технику для контроля, Россия снижает статут этой дороги. Коридор, по его словам, подразумевает, что никакого контроля не должно быть ни грузов, ни пассажиров. «Армянам нечего бояться, они ничего запрещенного не провозят <...> Сейчас это называется контроль, чтобы военные грузы не проводились, завтра под запрет попадут другие грузы, возможно, техника гражданского назначения, высокотехнологическая техника - все, что вздумается. Главное, чтобы прецедент был», - отметил Хуршудян.

Он считает, что, даже если там не будет азербайджанцев, российская сторона возьмет на себя функции, которые хочет осуществить Баку. «Это стратегические союзники <...>. Затем они подписали договор об обмене разведывательной информации. Поэтому для Азербайджана не важно, кто будет армян проверять. Кстати, и для "коридора через Мегри" тоже они согласны, чтобы русские стояли, потому что они полностью им доверяют», - заключил Хуршудян.

Азербайджан готовится к закрытию Лачинского коридора, прокомментировал эти события автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Дело не только в незаконной эксплуатации армянами азербайджанских природных ресурсов и вывозе в Армению без оплаты таможенных пошлин и прочих государственных мероприятий. Если бы не было антиазербайджанских заявлений [Рубена] Варданяна и других фактических руководителей оккупированной части Карабаха, если бы Пашинян открыл Зангезурский коридор, отношение Баку было бы другим. А так... Нет Зангезурского коридора, тогда закроется Лачинский", - написал он сегодня в посте "Началась операция по закрытию Лачинского коридора".

Напомним, 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора. Вдоль него были дислоцированы российские миротворцы.

В конце сентября армянские политологи предположили, что Азербайджан не станет силой "пробивать" Зангезурский коридор в Нахичевань через Сюник, так как ни Запад, ни Иран не допустят его открытия. В свою очередь аналитики в Баку указали, что власти Азербайджана настаивают на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении, вернуться на родину.

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