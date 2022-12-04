Степанакерт призвал пресечь попытки Азербайджана блокировать проезд в Армению

04 декабря 2022, 03:12

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Перекрытие Азербайджаном единственной автодороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и остальным миром, приведет к гуманитарной катастрофе, заявили в Степанакерте. Местные власти опасаются, что инцидент с блокировкой трассы 3 декабря может повториться, они обратились к международному сообществу с призывом не допустить подобные действия Азербайджана впредь.

Как писал "Кавказский узел", Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха сообщил сегодня, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис на перекрестке с дорогой Шуши (азербайджанское название - Шуша) - Карин Так. Таким образом, оказался заблокированным единственный выезд из Нагорного Карабаха в Армению, указал Инфоштаб. Чуть позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на данном участке.

Блокировка единственной магистрали, соединяющая Нагорный Карабаха с Арменией, приведет к гуманитарной катастрофе, заявили 3 декабря в правительстве Нагорного Карабаха.

Минздрав Нагорного Карабаха выступил с заявлением, что «закрытие Азербайджаном автомагистрали Степанакерт-Горис серьезно нарушает международные гуманитарные права и направлено на создание гуманитарной катастрофы в Арцахе (Нагорном Карабахе)». В частности, в ведомстве отметили, что блокировка трассы делает невозможным "транспортировку медикаментов", "перевозку больных с серьезными проблемами со здоровьем".

«Умышленное закрытие Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах (Нагорный Карабах) и Армению, является очередным проявлением политики запугивания и геноцида в отношении народа Арцаха (Нагорного Карабаха)», - заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Он отверг "ложные экологические причины" перекрытия дороги. «С момента установления режима прекращения огня мы неоднократно становились свидетелями преднамеренного нападения Азербайджана на инфраструктуру Арцаха (Нагорного Карабаха) с целью нарушения нормальной жизни, а также действий, направленных на срыв её функционирования, что является составляющим элементом общей политики этнической чистки Арцаха (Нагорного Карабаха). Более того, в последнее время азербайджанская сторона постоянно придумывала ложные информационные поводы для легитимации возможного закрытия дороги. О повторении подобных угроз мы сообщали посредством различных каналов и средств», - написал Степанян в соцсетях.

Он призвал международное сообщество к принятию жестких превентивных мер.

С призывом к международному сообществу помешать властям Азербайджана обратился МИД Нагорного Карабаха. «Действия Азербайджана - серьезный вызов цивилизованному миру и демонстрация неприкрытого неуважительного и пренебрежительного отношения к международному праву. Призываем международное сообщество строго осудить антиармянскую государственную политику Азербайджана и предпринять действенные шаги по обузданию агрессора», - говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха.

Ведомство назвало действия азербайджанской стороны "очередной провокацией". Они "подрывают достигнутое на международном уровне соглашение по Лачинскому коридору и наносит подлый удар по миротворческой миссии Российской Федерации по обеспечению мира и стабильности в регионе".

Комитет по экологии Нагорного Карабаха выступил с заявлением, что "осуществляет надлежащий контроль над деятельностью компаний, пользующихся недрами". Ведомство подчеркнуло, что «недра Республики Арцах (Нагорный Карабах) являются исключительной собственностью государства и используются в соответствии с передовыми международными стандартами экологической и социальной ответственности».

«Что касается соответствующего заявления министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, то мы уверены, что результаты любого исследования, проведенного в рамках арцахского законодательства, подтвердят соблюдение экологических норм и стандартов. Более того, республика Арцах (Нагорный Карабах) готова даже пригласить международную экспертную группу для дополнительной оценки экологических рисков и усовершенствования системы», - говорится в заявлении комитета.

По мнению общественного деятеля, журналиста Наири Охикяна, перекрытие дороги - "очередная провокация со стороны Азербайджана".

«Азербайджанцы были в штатском, чтобы официально не иметь проблем с Россией, ведь контроль и безопасность всей дороги находится в ведении российских миротворцев. На самом деле, это дешевый и краткосрочный ход с политической точки зрения. Через несколько часов дорога будет открыта, но у многих армян осталось беспокойство», - написал Охикян в соцсетях.

Охикян считает, что азербайджанская сторона и далее будет осуществлять подобные действия.

Азербайджан готовится к закрытию Лачинского коридора, прокомментировал эти события автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Дело не только в незаконной эксплуатации армянами азербайджанских природных ресурсов и вывозе в Армению без оплаты таможенных пошлин и прочих государственных мероприятий. Если бы не было антиазербайджанских заявлений [Рубена] Варданяна и других фактических руководителей оккупированной части Карабаха, если бы Пашинян открыл Зангезурский коридор, отношение Баку было бы другим. А так... Нет Зангезурского коридора, тогда закроется Лачинский", - написал он сегодня в посте "Началась операция по закрытию Лачинского коридора".

Напомним, 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора. Вдоль него были дислоцированы российские миротворцы.

В конце сентября армянские политологи предположили, что Азербайджан не станет силой "пробивать" Зангезурский коридор в Нахичевань через Сюник, так как ни Запад, ни Иран не допустят его открытия. В свою очередь аналитики в Баку указали, что власти Азербайджана настаивают на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении, вернуться на родину.

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