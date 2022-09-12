Армения и Нагорный Карабах отвергли обвинения в обстрелах Азербайджана

12 сентября 2022, 11:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные не обстреливали позиции азербайджанских войск на границе, информация Минобороны Азербайджана не соответствует действительности, заявило военное ведомство Армении. Минобороны Нагорного Карабаха также отвергло обвинение в обстрелах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что вечером 11 сентября подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе Гядабейского и Лачинского районов. Кроме того, с территории, где размещены российские миротворцы, армянские вооруженные формирования вели стрельбу по азербайджанским позициям в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара - Карвачар), заявило ведомство.

Минобороны Азербайджана "вновь распространило дезинформацию", заявило сегодня Минобороны Армении на русскоязычной версии своего сайта. "Вечером 11 сентября подразделения ВС РА не открывали огня по азербайджанским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - пояснило ведомство. Ситуация на границе "относительно стабильна", отмечается в публикации.

На заявление азербайджанской стороны отреагировало сегодня и Минобороны Нагорного Карабаха. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны 11 сентября подвергли обстрелу азербайджанские позиции, не соответствует действительности", - цитирует заявление ведомства News.am.

Армия обороны Народного Карабаха - официальное название вооружённых сил Нагорного Карабаха. В ее состав входят мотопехотные, танковые, артиллерийские части и подразделения и силы противовоздушной обороны, говорится в справке "Кавказского узла" "Армия обороны Народного Карабаха".

Напомним, Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 11 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск в Кельбаджарском и Лачинском районах. Минобороны Армении опровергло это заявление.

8 сентября Минобороны Армении заявило об обстрелах со стороны Азербайджана на юго-восточном участке границы. Стрельба велась из стрелкового оружия, люди не пострадали, сообщило ведомство.

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