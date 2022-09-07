Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел

07 сентября 2022, 08:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в селах Кельбаджарского и Лачинского районов, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", со 2 по 5 сентября Азербайджан ежедневно обвинял армянскую сторону в обстрелах на границе, в том числе Кельбаджарского района. Минобороны Армении отвергало обвинения. Ответственность за напряженность на границе лежит на руководстве Армении, заявило 6 сентября Минобороны Азербайджана.

6 сентября Минобороны Армении сообщило, что младший сержант Арман Саргсян погиб в результате обстрела со стороны Азербайджана. Это заявление не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Вечером 6 сентября и сегодня ночью позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах были обстреляны со стороны Армении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

"С 19.50 (18.50 мск) шестого сентября и по 01.20 (00.20 мск) седьмого сентября подразделения вооруженных сил Армении с перерывами обстреливали на армяно-азербайджанской границе со стороны сел Юхары Шорджа Варденисского района (село Верин Шоржа Гегаркунинской области Армении. – Прим. «Кавказского узла») и Нораван Гаракильсинского района (территория Сюникской области Армении. – Прим. «Кавказского узла») из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик Кельбаджарского района и Ахмедли Лачинского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла». Подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные меры", отмечается в пресс-релизе.

Минобороны Армении, по состоянию на 08.41 мск, не прокомментировало на своем сайте это сообщение.

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