03 сентября 2022, 14:14

Баку заявил об обстрелах азербайджанских позиций на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки 19 раз подверглись обстрелам со стороны Армении и Карабаха, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. 2 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские подразделения открыли огонь в направлении Кельбаджарского района по позициям азербайджанской армии, обстреляв два военных грузовика. Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле автомобиля и опровергло заявление о стрельбе в Кельбаджарском направлении.

За прошедшие сутки армянские военные 19 раз обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана. При этом, по данным ведомства, в 16 случаях обстрел велся из разнокалиберного стрелкового оружия по азербайджанским позициями в Кельбаджарском и Лачинском районах. В трех других случаях были зафиксированы обстрелы со стороны, где временно размещены российские миротворцы, говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Потерь среди личного состава и техники нет, добавили в Минобороны Азербайджана.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. После этого стороны еще несколько дней обменивались обвинениями в обстрелах. Так, 13 августа Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные восемь раз обстреляли позиции азербайджанской армии за минувшие сутки. По его данным, в семи случаях обстрелы велись со стороны Армении, один - из Карабаха. Минобороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения в обстрелах.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в минировании Лачинского коридора", "Более 50 карабахцев числятся пропавшими без вести после осенней войны 2020 года", "Азербайджан сообщил о передаче Армении 1713 тел военных".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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