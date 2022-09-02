Армения ответила на обвинения Азербайджана в обстрелах

02 сентября 2022, 20:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле автомобиля и опровергло заявление Минобороны Азербайджана о стрельбе в Кельбаджарском направлении.

Как писал "Кавказский узел", армянские подразделения открыли огонь в направлении Кельбаджарского района по позициям азербайджанской армии, обстреляны два военных грузовика, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. После этого стороны еще несколько дней обменивались обвинениями в обстрелах. Так, 13 августа Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные восемь раз обстреляли позиции азербайджанской армии за минувшие сутки. По его данным, в семи случаях обстрелы велись со стороны Армении, один - из Карабаха. Минобороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения в обстрелах.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана обстреляли автомобиль Минобороны Армении в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны, потерь у армянской стороны нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.



Также в ведомстве назвали недостоверным заявление Минобороны Азербайджана о том, что подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских сил и транспортных военных средств на восточном направлении армяно-азербайджанской пограничной зоны, говорится в сообщении на странице министерства в Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что по итогам встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоялась 31 августа, было принято решение провести предметные переговоры "по разработке проекта мирного договора". Население обеих стран надо готовить к долгосрочному устойчивому миру, заявил после встречи председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.