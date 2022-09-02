Азербайджан сообщил об обстреле позиций на границе с Арменией

02 сентября 2022, 18:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские подразделения открыли огонь в направлении Кельбаджарского района по позициям азербайджанской армии, обстреляны два военных грузовика, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. После этого стороны еще несколько дней обменивались обвинениями в обстрелах. Так, 13 августа Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные восемь раз обстреляли позиции азербайджанской армии за минувшие сутки. По его данным, в семи случаях обстрелы велись со стороны Армении, один - из Карабаха. Минобороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения в обстрелах.

Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке на государственной границе с Арменией. "2 сентября примерно в 15:00 (14.00 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района село Верин Жоржа Варденисского района Гегаркуникской области Армении - Прим. "Кавказского узла" ), на государственной границе, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района, а также два военных транспортных средства, перевозивших обеспечение к этим позициям", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, в результате были повреждены стекла автомобилей. "Потерь среди азербайджанских военнослужащих нет", - говорится в пресс-релизе.

В результате ответных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, огонь противника был подавлен, указано в сообщении.Ведомство на своем сайте опубликовало фото автомобилей с разбитыми стеклами и следами обстрелов.

Минобороны Армении к 18.40 мск не прокомментировало заявление Минобороны Азербайджана.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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