Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел

11 сентября 2022, 10:35

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Армянские военные обстреляли села в Кельбаджарском и Лачинском районах, заявило Минобороны Азербайджана. Минобороны Армении опровергло это заявление.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Оборонное ведомство Азербайджана утром 10 сентября сообщило, что позиции азербайджанской армии неоднократно за минувшие сутки подверглись обстрелам со стороны Армении. Минобороны Армении опровергло это заявление.

Днем 10 сентября до сегодняшнего утра позиции азербайджанские позиции в направлении населенных пунктов Зяйлик, Йеллиджа и Йухары Айрым Кельбаджарского района, а также Садынлар Лачинского района с перерывами были обстреляны, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись из разнокалиберного стрелкового оружия с армянских позиций, говорится в сообщении. Военные приняли ответные меры, говорится в сообщении.

Минобороны Армении назвало сообщение азербайджанского военного ведомства дезинформацией. "В ночь с 10 на 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении не стреляли по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - процитировало заявление оборонного ведомства Армении "Новости-Армения".

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