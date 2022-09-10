Минобороны Армении назвало ложным заявление Азербайджана об обстрелах

10 сентября 2022, 10:35

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Сообщение о том, что армянские военные обстреливали азербайджанские позиции в минувшие сутки, не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", оборонное ведомство Азербайджана сегодня сообщило, что позиции азербайджанской армии неоднократно за минувшие сутки подверглись обстрелам со стороны Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна. Заявление военного ведомства Азербайджана об обстрелах азербайджанских позиций не соответствует действительности, пишет сегодня со ссылкой на Минобороны Армении NEWS.am.

Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 9 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные в течение ночи обстреливали позиции азербайджанской армии. Оборонное ведомство Армении опровергло это заявление.

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