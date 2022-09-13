Автобусные рейсы из Степанакерта в Ереван отменены

13 сентября 2022, 11:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отмену рейсов в Ереван в администрации автовокзала в Степанакерте объяснили соображениями безопасности. Отдельные участки межгосударственной дороги находятся вблизи мест боевых действий, пояснили в информационном штабе при правительстве Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Армении и Азербайджана сообщили сегодня о потерях в ходе боев на границе. Вооруженные силы Азербайджана инициировали широкомасштабную провокацию, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана, которое также сообщило о потерях личного состава. Пашинян заявил о гибели 49 военнослужащих. Азербайджанские СМИ сообщили, что достигнута договоренность о прекращении огня на границе, она действует с 09:00 по местному времени (08:00 мск), однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

"Автобусные рейсы из Степанакерта в Армению отменены в целях безопасности", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации степанакертского автовокзала.

Там уточнили, что с начала сентября пассажироперевозки в Ереван проводятся но новой альтернативной дороге через Мец Шен - Хин Шен Шушинского района Нагорного Карабаха, через село Тех и город Горис в Армении. Каждый день осуществляется порядка пяти автобусных рейсов, сказали в администрации автовокзала.

Информационный штаб при правительстве Нагорного Карабаха заявил, что "поскольку отдельные участки межгосударственной дороги между Степанакертом и Ереваном находятся вблизи мест боевых действий, она может быть опасной для передвижения".

"Принимая во внимание серьезность ситуации, призываем граждан в этот период совершать поездки только в случае крайней необходимости", - заявил информационный штаб, призвав население "сохранять спокойствие и бдительность".

"В случае возможного изменения ситуации будет предоставлена дополнительная информация", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в штабе.

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