Азербайджанские и турецкие военные. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана https://mod.gov.az/ru/news/nachalis-sovmestnye-azerbajdzhano-tureckie-takticheskie-ucheniya-s-boevoj-strelboj-26674.html

05 декабря 2022, 11:55

Азербайджано-турецкие учения начались на границе с Ираном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На территории трех граничащих с Ираном районов начались совместные азербайджано-турецкие военные учения, в которых задействованы спецназ, ракетчики, артиллеристы и авиация, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и начале ноября обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Минобороны Азербайджана информировало сегодня о начале совместных азербайджано-турецких военных учений на границе с Ираном. "В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключённым между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения", – сказано в сообщении ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Учения проводятся на территории Баку, а также сопредельных с Ираном Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах. В них задействованы личный состав, боевая и инженерно-саперная техника и авиация. Различные учебно-боевые задачи отработают сухопутные и военно-воздушные силы, силы специального назначения, инженерные и ракетно-артиллерийские войска Азербайджана во взаимодействии с турецкими военными, сказано в сообщении.

Военные отработают способы ведения современного боя, организацию слаженности и наведение понтонных мостов через реки, а также высадку десанта в тылу условного противника. Основное внимание будет уделено совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава, отметило Минобороны Азербайджана.

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Примечание:

"Иран назвал учения на границе с Азербайджаном демонстрацией силы", "Верховный суд Азербайджана утвердил приговор главе Исламской партии", "Власти Азербайджана использовали ковидный запрет на въезд для сдерживания миграции".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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