Власти Азербайджана использовали ковидный запрет на въезд для сдерживания миграции

28 октября 2022, 21:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несмотря на то, что активность пандемии COVID-19 в Азербайджане свелась к нулю, сухопутные границы остаются закрытыми, так как власти не хотят притока в страну азербайджанцев из России, массовое возвращение которых могло бы вызвать социальные катаклизмы. При этом туризм и малый бизнес в Азербайджане столкнулись в результате закрытия границ с серьезными проблемами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" писал, что пресс-служба правительства Азербайджана сообщила о продлении особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса до 1 января 2023 года, сухопутные границы Азербайджана с соседними государствами останутся закрытыми на этот срок.

В Азербайджане пандемия COVİD-19 практически достигла нулевого уровня, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя Объединения врачей Азербайджана (ОВА), врач-радиолог Айдын Алиев.

"Это связано с тем, что вирус неоднократно мутировал перестал быть смертоносным, тяжелые случаи заболевания сведены к минимуму. Во-вторых, большинство населения страны вакцинировано. В-третьих, по официальным данным 1 миллион, а по неофициальным данным - три миллиона из десятимиллионного населения страны переболели. На сегодняшний день у населения страны выработался коллективный иммунитет к COVID-19 и эта болезнь фактически превратилась в сезонный грипп", - отметил Алиев.

В Азербайджане по данным на 28 октября общее число примененных доз вакцин от коронавируса составляет 13 910 048, при этом - число получивших первую дозу вакцины составляет 5 389 756, вторую дозу получил 4 871 191 человек, число лиц, получивших три и более доз вакцины составило 3 386 163, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 262 938 человек, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Минздраве страны.

По словам врача, в сутки регистрируются десятки случаев заражения на 10 миллионов населения страны. А новые вспышки распространения заболевания, считает Алиев, не представляют опасности в виду коллективного иммунитета. Хотя число заражений может возрастать, но болезнь может протекать бессимптомно или легкой форме.

По его мнению, с медицинской точки зрения в продлении особого карантинного режима, ужесточении ограничительных мер, обязательном ношении масок необходимости нет.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 40 человек излечились, один человек скончался, сообщил 28 октября Оперативный штаб при Кабинете министров. С начала пандемии зафиксировано 823 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 889 человек прошли лечение и выздоровели, число активных больных - 317. Всего скончалось 9 943 человека.

Аналитики указали выгоды властей Азербайджана от закрытия границ

Закрытие границ связано со стремление властей Азербайджана "максимально минимизировать для себя политические и социальные риски", подчеркнул глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев. "Власти страны не пропускают в страну через сухопутные границы даже собственных граждан. На начальном этапе пандемии это было связано с рисками обострения социальной напряженности на фоне прекращения экономической деятельности. Возвращение в страну десятков, а то и сотен тысяч человек могли бы привести к социальным катаклизмам, поскольку люди в основной массе были лишены средств к существованию, а государство не хотело платить им пособия из оскудевшего бюджета. Сейчас, несмотря на ослабление пандемии и оживление экономической жизни в мире, власти все равно предпочитают держать закрытыми границы. Причина та же – минимизировать поток мигрантов на фоне военной операции на Украине. Объявление частичной мобилизации в России могло вызвать новую волну миграционного потока. У нас власти всегда в выборе между собственным комфортом и интересами граждан выбирают первое. Они вообще любят выбирать легкие пути", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема с возвращением на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года в связи с коронавирусом. С закрытием границы мигранты стали скапливаться на дагестанской стороне. МЧС Дагестана организовало палаточный лагерь возле селения Куллар, однако место в палатках нашлось далеко не для всех. Полгода спустя мигрантов переселили в капитальные строения лагеря "Огонек". К празднику Новруз-байрам к российско-азербайджанской границе приехали множество граждан Азербайджана, которые надеялись, что перед праздником их все же пропустят их домой. Причиной возвращения на родину стали и трудности с переводом денег из России, рассказали азербайджанцы корреспонденту "Кавказского узла" 24 марта. К началу апреля возвращения в Азербайджан в лагере ожидали более ста человек.

Помимо политических целей, держа границы закрытыми, власти преследуют и бизнес-интересы, уверен член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана и партии "Мусават" Тофиг Ягублу.

"Сотни тысяч азербайджанцев находятся на заработках в России. Но они понесли серьезные материальные потери сначала в результате ослабления экономической деятельности в связи с пандемией, а сейчас - из-за ухудшения ситуации в России под воздействием жестких экономических санкций. Конечно же, в условиях падения доходов людям нет резона оставаться в России, да еще возникла угроза быть отправленными на военную операцию, ибо многие азербайджанцы имеют два гражданства – России и Азербайджана. Власти опасаются, что вернувшись на родину, где у населения еще более низкие доходы населения и нехватка рабочих мест, они пополнят ряды недовольных властью, что для режима опасно. Вот они и держат границы закрытыми", - сказал Ягублу корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, закрытые границы позволяют властям взвинчивать цены на авиабилеты, отметил он."Это приводит к сверхдоходам государственной авиакомпании, которая не только выполняет собственные рейсы, но и управляет аэропортами, принуждая других перевозчиков также повышать цены на билеты. Непрозрачность структуры и доходов госкомпании позволяет правящей элите бесконтрольно распоряжаться ее доходами", - отметил Ягублу.

Туризм и малый бизнес больше всего пострадали от закрытия сухопутных границ

Из-за сохранения закрытыми сухопутных границ страны больше всего страдают туристический сектор и малый бизнес, указал член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

"Если в допандемийном 2019 году в страну въехали около трех миллионов туристов, то в этом году приехали около одного миллиона человек и концу года это число может возрасти еще на несколько сотен тысяч человек. Это бьет по доходам в смежных с туризмом секторах. Серьезно пострадал и выездной туризм. Прекращены туры железнодорожным, автобусным транспортом в соседние страны, паломнические туры наземным транспортом к мусульманским святыням в Иране, Ираке, Саудовской Аравии. Кроме того, серьезно страдает и малый бизнес, в особенности пограничная торговля. Предприниматели (лишились возможности) при минимальных затратах выезжать и завозить товары, купленные по низким ценам и продавать их с наценкой. Закрытость сухопутных границ ударила и по водителям, которые оказывали услуги такси, курсируя на границе между двумя странами. Эти услуги были развиты на иранской и грузинской границе", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

В 2019 году в Азербайджан прибыло 3170,4 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 193 стран мира, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Госкомстате страны. При этом за январь-август текущего года страну посетили 1 004 146 иностранцев.

По его мнению, экономические потери от последствий пандемии и закрытости сухопутных границ компенсируются сверхдоходами страны от высоких цен на нефть и газ, которые держатся на протяжении уже более чем года.

Джафарли подчеркнул, что разумного объяснения продолжению карантинного режима и тому, что границы все еще закрыты, нет. "Пожалуй, в мире уже не осталось стран, которые продолжают держать границы закрытыми из-за пандемии. Соседняя Грузия уже восстановила допандемийные показатели туризма", - сказал он.

Закрытие сухопутных границ Азербайджана больше всего сказалось на туризме и некоторых сферах малого бизнеса, в частности, пограничной торговле, согласился эксперт в сфере экономики Тогрул Велиев. "Если крупные торговые сети не испытывали проблем, поскольку для грузоперевозок границы были открыты, то у малого и мелкого бизнеса возникли трудности. Они не могли выезжать на своем личном транспорте для доставки товаров. Жители пограничных районов не могли также выезжать или переходить границу пешим способом для покупки продуктов для личного потребления", - сказал Велиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сильно пострадал туристический сектор. "Жители Азербайджана в целях туризма в основном выезжали в соседние страны – Россию, Иран, Грузию и Россию, используя наземный транспорт. Туристические компании организовывали путешествия по доступным ценам наземным транспортом. На три года все это остановилось. Сейчас зарубежные путешествия ограничены. Кратно уменьшился поток и прибывающих в Азербайджан иностранных туристов. Авиатранспортом может приезжать ограниченное количество туристов, при этом авиабилеты подорожали в 2-3 раза", - сказал Велиев.

Несмотря на то, что число заражений COVID-19 остается стабильным и не растет, пандемия все еще продолжается, считает руководитель департамента стратегического развития Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Ягут Гараева.

По ее словам, в последние 2-3 недели в Азербайджане сохраняется неизменной статистика случаев заражения коронавирусом. Гараева обратила внимание, что продление карантинного режима связано с осенне-зимним сезоном: "В этот период наблюдается рост случаев заражения респираторными вирусными заболеваниями. Также наблюдается рост других вирусных инфекций", - процитировало ее слова сегодня Report.Az.

Ранее представители оппозиции потребовали открытия сухопутных границ. "Под предлогом пандемии власти продолжают держать закрытыми [сухопутные] границы страны. При этом жизни многих наших соотечественников в России по-прежнему в опасности из-за объявленной в этой стране частичной мобилизации. Наши граждане в Росси и других странах должны иметь возможность добраться на родину по суше", - заявил лидер ПНФА Али Керимли.

Участники несогласованной акции в Баку 20 июля также требовали открыть сухопутные границы страны.

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Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". Новости о пандемии коронавируса публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.