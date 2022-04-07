103 человека ждут открытия границы с Азербайджаном в дагестанском лагере

07 апреля 2022, 20:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджан более месяца не открывает границу с Россией, чтобы принять граждан, ожидающих пропуска на родину. С начала апреля несколько сот постояльцев лагеря "Огонек" в Дагестане выехали в Азербайджан через грузинскую границу и самолетом, но более 100 человек остаются в лагере.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта МИД Азербайджана отчитался о пропуске в страну через границу с Россией 540 граждан. 6 марта в Азербайджане был существенно смягчен карантинный режим, однако ограничения на пересечение сухопутных границ остались в силе. На 22 марта в пункте временного размещения в Дагестане находились 666 человек, с каждым днем их число увеличивалось, так как они планировали попасть домой на Новруз-байрам. Лагерь рассчитан для комфортного пребывания 500 человек, отмечали представители администрации пункта.

Проблема с возвращением на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года в связи с коронавирусом. С закрытием границы мигранты стали скапливаться на дагестанской стороне. МЧС Дагестана организовало палаточный лагерь возле селения Куллар, однако место в палатках нашлось далеко не для всех. Полгода спустя мигрантов переселили в капитальные строения лагеря "Огонек".

В детском лагере "Огонек", переоборудованном в пункт временного размещения граждан Азербайджана, по данным на 7 апреля, находятся 103 человека, их числе 16 женщин и 15 детей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в управлении МЧС России по Дагестана. Функционирование пункта обеспечивают три сотрудника МЧС, в лагере дежурит один работник Минздрава, кроме того, охрану осуществляют пять сотрудников МВД и 11 росгвардейцев, уточнили в ведомстве. Число поселенцев лагеря значительно сократилось за минувшую неделю, еще 30 марта, по данным МЧС, в лагере находилось 645 граждан Азербайджана.

Коридор для пропуска граждан Азербайджана через госграницу последний раз открывался в начале марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" первый заместитель министра по национальной политике и делам религий Дагестана Гарун Давыдов.

"С тех пор границу так и не открыли. В последнее время лагерь был переполнен, но сейчас в нем остается не так много людей. Многие нашли другие пути возвращения домой. Все кто был на машине, поехали на родину через Грузию. Грузино-азербайджанская граница открыта, там пропуск осуществляется круглосуточно. Некоторые улетели воздушным транспортом. Самолеты в Баку летят через Минеральные воды и Москву", - уточнил он.

МИД Грузии 1 марта 2022 года разрешил въезд в Грузию, в том числе через сухопутные границы, по предъявлению ПЦР-теста или справки о вакцинации, говорится в сообщении на сайте министерства. В России действует ограничение на выезд для граждан России через сухопутную границу с Грузией, для ее пересечения необходимо представить документы, которые являются основанием для выезда - смерть близкого родственника, учеба, лечение и т.д. Это положение не распространяется на граждан государств - участников СНГ, (...) убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта, следует из распоряжения правительства России №763-p, опубликованного на сайте правительства России.

По его словам, представители посольства Азербайджана в России пока не могут назвать точную дату открытия границы между Россией и Азербайджаном. "Мы постоянно на связи с ними, руководство Азербайджана в курсе этой ситуации, но решения об открытии границы пока не принято", - отметил он.

Постоялец лагеря Ильхам приехал из Москвы, он заселился в лагерь 23 марта. По его словам, он останется, пока не откроют границы. "Билет на самолет стоит огромных денег, возможности купить нет. К тому же сейчас и рубль сильно упал. Поэтому другого варианта, как ждать открытия границы, нет. Хотелось бы, чтобы это произошло поскорее, потому что люди мучаются", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" 24 марта.

К празднику Новруз-байрам к российско-азербайджанской границе приехали множество граждан Азербайджана, которые надеялись, что перед праздником их все же пропустят их домой. Причиной возвращения на родину стали и трудности с переводом денег из России, рассказали азербайджанцы корреспонденту "Кавказского узла" 24 марта.

"Кавказский узел" также писал, что с 6 марта в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Азербайджане существенно смягчен карантинный режим. Сняты ограничения на проведение свадебных, траурных и религиозных мероприятий, разрешен допуск неограниченного числа посетителей в заведения культуры, кинотеатры, заведения общепита. При этом сохраняется масочный режим, а допуск в места массового скопления людей разрешается только по ковид-паспортам - эти ограничения продлены до 1 мая. 30 марта Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана отчиталось о закрытии ряда госпиталей, которые занимались лечением пациентов с коронавирусом, в связи со снижением числа инфицированных.

За последние сутки в Азербайджане выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. С начала пандемии в стране зафиксировано 792 166 случаев заражения, 9 703 человека умерли, проинформировало сегодня агентство Report со ссылкой на оперативный штаб при кабинете министров.

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Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". Новости о пандемии коронавируса публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.