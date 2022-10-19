Оппозиционеры анонсировали митинг в Баку вопреки запрету мэрии

19 октября 2022, 13:41

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Администрация Баку не разрешила оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана провести 24 октября акцию с требованиями свободы собраний и освобождения политзаключенных. Оппозиционеры сочли это решение неправомерным и анонсировали несогласованную акцию.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября полиция пресекла акцию протеста в Баку против проекта нового закона о политических партиях. До и во время акции были задержаны десятки человек. В МВД заявили, что задержанных на акции не было, а участники несогласованной акции были "удалены с территории". Ранее партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) подала уведомление о намерении провести эту акцию протеста, но получила отказ, который сочла неправомерным.

В начале сентября оппозиционные политики раскритиковали проект нового закона о политических партиях Азербайджана, который, по их мнению, направлен на ограничение политической деятельности в стране. Согласно документу, партия может быть учреждена не менее чем 200 гражданами, которые в течение последних 20 лет постоянно проживают на территории Азербайджана. При этом все они на учредительном собрании должны присутствовать лично. Для государственной регистрации в партии должно быть не менее 10 тысяч членов. Список членов партии должен быть представлен для внесения в госреестр. Изменения в реестре необходимо фиксировать ежегодно дважды - до 15 января и 15 июля. Партии могут быть лишены регистрации, если два раза подряд не будут участвовать в парламентских, президентских и муниципальных выборах, говорится в законопроекте.

Исполнительная власть Баку сегодня ответила отказом на обращение ПНФА о намерении провести 24 октября акцию протеста перед мэрией. Городская администрация сочла нецелесообразным проведение акции, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель оргкомитета по проведению демонстрации, член президиума ПНФА Вахид Магеррамли.

Мэрия мотивировала отказ тем, что предложенное место акции расположено близ территории, где «плотная деятельность населения», «интенсивное движение транспорта», там находятся станция метро, образовательные учреждения. Акция оппозиции может привести «к серьезным трудностям для свободного передвижения и безопасности граждан», указали чиновники.

Вахид Магеррамли счел решение мэрии неправомерным. "Доводы исполнительной власти несостоятельны. Везде в мире акции проводятся именно в местах массового передвижения людей, чтобы обратить внимание общества на требования демонстрации. Во-вторых, городские власти должны были предложить нам альтернативное место. С учетом того, что ответ мэрии неправомерен, мы, воспользовавшись конституционным правом на свободу собраний, 24 октября в 16.00 (15.00 мск) проведем акцию протеста перед Исполнительной властью Баку", - сказал Магеррамли.

ПНФА направила уведомление в городскую администрацию 17 октября, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» председатель ПНФА Али Керимли. По его словам, основным требованием акции станет снятие фактического запрета на свободу собраний. "Яркий пример тому - наша последняя акция 30 сентября. Тогда до и во время акции ПНФА были задержаны 177 активистов. Большинство людей были задержаны еще до начала акции, как только вышли из своих домов, или позже, когда направлялись к месту акции. Это является еще одним подтверждением отсутствия свободы собраний в стране. Власти ограничивают свободу собраний, ибо в случае ее реализации люди будут собираться и вместе поднимать проблемы страны перед правительством", - сказал Керимли.

Среди проблем, волнующих граждан, Керимли назвал «безработицу, резкое подорожание цен, отсутствие пособий детям из малоимущих семей, нехватку средств на пропитание людей».

Еще одним требованием участников акции, по словам председателя ПНФА, станет освобождение политзаключенных. "С 2003 года в Азербайджане постоянно не менее ста политзаключенных. Власти периодически 5-10 человек освобождают, и на их места сажают новых 10-15 человек. Тысячи азербайджанских политзаключенных прошли через конвейер репрессий. Таким способом власти пытаются подчинить себе людей, калечат их физически и морально, запугивают. Самое страшное для политзаключенных – даже не тюремное заключение, а забвение обществом. Поэтому на акции мы потребует освобождения политзаключенных", - сказал Керимли.

Кроме того, оппозиционеры намерены требовать открытия сухопутных границ. "Под предлогом пандемии власти продолжают держать закрытыми [сухопутные] границы страны. При этом жизни многих наших соотечественников в России по-прежнему в опасности из-за объявленной в этой стране частичной мобилизации. Наши граждане в Росси и других странах должны иметь возможность добраться на родину по суше", - отметил Али Керимли.

Также на акции планируется озвучить требование проведения свободных выборов и "кардинальных демократических реформ". "Свободные выборы – это право народа, 99 процентов наших проблем связаны с отсутствием свободных выборов. Мы хотим кардинальных демократических перемен. Речь идет о легитимации системы государственной власти, создании независимых судов, обеспечение верховенства закона, соблюдение прав и свобод граждан, отказ от использования силовых структур в качестве инструмента репрессий", - сказал он.

Сотрудник городской администрации подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отказе согласовать акцию и мотивировках отказа, подчеркнув, что ответ исполнительной власти города соответствует нормам закона о свободе собраний.

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