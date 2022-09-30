Силовики в Баку сорвали акцию протеста против закона о партиях

30 сентября 2022, 19:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция пресекла акцию протеста в Баку против проекта нового закона о политических партиях. До и во время акции были задержаны около 60 человек, часть из них, в том числе член координационного Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, отпущены, сообщили организаторы акции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Баку был задержан член координационного Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават" Тофиг Ягублу. Его дочь связала задержание политика с объявленной на сегодня акцией протеста оппозиции. Активисты все равно выйдут протестовать к зданию парламента, заявил глава Высшего меджлиса Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Нуреддин Мамедли. Ранее партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) подала уведомление о намерении провести акцию протеста перед парламентом страны 30 сентября против нового закона о политических партиях, но получила отказ, который сочла неправомерным. В начале сентября оппозиционные политики раскритиковали проект нового закона о политических партиях в Азербайджане носит реакционный характер и направлен на ограничение политической деятельности в стране.

Согласно документу, партия может быть учреждена не менее чем 200 гражданами, которые в течение последних 20 лет постоянно проживают на территории Азербайджана. При этом все они на учредительном собрании должны присутствовать лично. Для государственной регистрации партии в ней должно быть не менее 10 тысяч членов. Список членов партии должен быть представлен для внесения в государственный реестр. Изменения в реестре необходимо фиксировать ежегодно дважды - до 15 января и 15 июля. Партии могут быть лишены регистрации, если дважды подряд не будут участвовать в парламентских, президентских и муниципальных выборах, говорится в законопроекте.

Усиленные наряды полиции к началу акции взяли под наблюдение территорию вокруг парламента и прилегающие улицы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Основную группу протестующих, в основном активистов ПНФА, сотрудники полиции стали задерживать, когда те собрались в сквере в 500 метрах от здания Национального собрания для организованного похода в сторону парламента.

Отдельным небольшим группам протестующих удалось пройти к зданию парламента скандируя лозунги: "Свободные выборы!", "В отставку!", "Нет диктатуре!", "Отменить законопроект "О политических партиях!"", "Свободу политзаключенным!". Однако полицейские здесь также стали задерживать протестующих.

Среди задержанных были и женщины, в частности, журналистка Севиндж Садыгова и активистка Гюльмира Асланова. "Нас посадили в автозак, вывезли за город и высадили. Это абсолютное беззаконие. Мы не нарушали закон. Мы участвовали в мирной акции", - заявила Асланова корреспонденту «Кавказского узла».

Всего в связи с акцией были задержаны около 60 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. "Еще перед началом акции задержали ответственных за ее организацию, включая заместителя главы ПНФА Сеймура Хази, главу Высшего меджлиса партии Нуреддина Магеррами, членов президиума Бахтияра Иманова, Вахида Магеррамли, Ровшана Сафарова. Был также задержан член партии "Мусават" и Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу. Это абсолютно незаконные действия. Людей лишали свободы еще за несовершенное действие", - сказал Адилов.

По его словам, до акции были задержаны до 15 человек, и еще 45 во время протеста.

Более 50 задержанных - члены ПНФА. Есть среди задержанных также члены партии "Мусават" и Движения "Мусульманское единство", а также обычные граждане, рассказал Адигов. "Часть задержанных вывозили и отпускали за городом. Другие, по предварительным данным, развезены по разным отделениям полиции. Сейчас выясняем их судьбу", - сказал Адилов.

Активистка Нигяр Хази сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что также была задержана на акции. "Нас, группу женщин, вывезли от здания парламента и выпустили на окраине города", - сказала она. По ее словам, к 18.00 (17.00 мск) были отпущены задержанные еще утром ее отец Тофиг Ягублу и муж Сеймур Хази.

Задержанных на акции не было, участники несогласованной акции были "удалены с территории", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана.

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